Окупанти випустили 12 авіабомб по Херсону та області: є влучання у житлові будинки

Росіяни продовжують здійснювати терор проти цивільного населення України. За добу Херсонщина кілька разів перебувала під ворожими обстрілами.

Росіяни випустили по населених пунктах правобережної Херсонщини 12 керованих авіабомб. Про наслідки ворожих атак повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.

Дивіться також Не перше влучання у цей термінал: нові деталі жахливого обстрілу "Нової пошти"

"Прильоти" у людські оселі

За словами Прокудіна, влучання авіабомб зафіксовані у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Крім того, у самому Херсоні відомо про влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств у Дніпровському районі міста.

Російська армія завдавала ударів з лівобережної тимчасово окупованої Херсонщини.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко поділився кадрами наслідків російського терору проти мирних українців.

Росіяни вдарили по Херсонщині 12 авіабомбами: відео Херсонська МВА

Вночі окупанти атакували Україну ракетами та "Шахедами": що відомо

У ніч проти 21 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку України ракетами й безпілотниками типу "Шахед".

У Повітряних силах уточнили, що всі ворожі цілі вдалося збити. Це були 3 безпілотники і 1 керована авіаційна ракета Х-59.

Відомо, що цієї ночі під атакою опинилися Хмельницька область та Дніпропетровська, де пошкоджень зазнали три приватних будинки.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що за минулу добу по Херсонській області ворог випустив рекордну кількість КАБ – 36 одиниць.

Уввечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетами С-300 по селу Коротичі на Харківщині. Ракета влучила у термінал "Нової пошти". Унаслідок атаки загинули 6 працівників поштового сервісу. 17 осіб отримали поранення.

Роман Мрочко повідомив про те, що окупанти поновили обстріли і кілька разів вдарили по середмістю Херсона.