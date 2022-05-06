У Херсоні знову "вирубили" мобільний зв'язок: працює лише Київстар

На Херсонщині окупанти знову залишили людей фактично без зв'язку. Крім того, вони й далі нікого не випускають з міста. Загарбники чинять справжній терор.

Росіяни вимкнули зв'язок від Лайфу та Водафону. Київстар поки працює, але невідомо, чи надовго. Про це 24 каналу розповіли жителі Херсона.

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Нагадаємо, що окупанти вже тримали регіон без зв'язку з вечора 30 квітня до 4 травня. Вони хочуть створити інформаційний вакуум для цивільних, відрізавши їх від зв'язку з рідними, які перебувають на підконтрольній території.

З Херсону нікого не випускають

В'їзд та виїзд з Херсону росіяни повністю закрили. Місто перебуває у повній блокаді. На блокпостах окупанти говорять, що до 11 травня не впускатимуть і не випускатимуть нікого.

При цьому у регіоні залишились ще тисячі людей, які хочуть втекти від окупації, однак зробити цього не можуть. Росіяни погрожують розстрілами.

Росіяни встановлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною

Натомість російські військові заявляють, що відновили сполучення між окупованим Кримом та Херсонською областю. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву радника так званого "глави Криму" Олега Крючкова пишуть, мовляв, транспортної та вантажної блокади більше немає.

На Херсонщині важка ситуація

Росіяни 25 квітня захопили приміщення Херсонської міськради, де провели спеціальне "засідання". Там представили колаборантів, яких назвали "владою". Окупанти хочуть перевести Херсонщину у "рублеву зону". Мають наміри зробити це за 4 місяці.

Крім того, окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонщини. Для цього вони шукають слабкі місця в українській армії.

Волонтерка з Херсона Ірина Саліхова зазначала, що росіяни хочуть "приєднати" Херсонську область до окупованого Криму без "референдуму".

Місцеві мешканці виступають проти окупантів. Вони виходять на мирні акції, які жорстко розганяють. Однак жителі Нової Каховки 9 травня все одно планують мітинг з жовтими стрічками.

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