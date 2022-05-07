На Херсонщині окупанти змушують підприємців оформлятися за російськими законами

У захопленій Херсонській області російські військові їздять по об'єктах промисловості. Все для того, щоб примусити керівництво та персонал до співпраці.

Озброєнні окупанти змушують підприємців до роботи

За даними української розвідки, найперше загарбники об'їжджають виробників харчової промисловості.

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Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі збройних сил Росії зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції,

– розповіли у розвідці.

Далі окупанти вимагають, аби підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами. Після того українці повинні отримати від ворога "тимчасовий дозвіл" на роботу.

Усі проблемні питання – постачання сировини та збут продукції – підприємці мають вирішувати через місцеву комендатуру.

Росіяни погрожують херсонцям, що змінять персонал та керівництво їхніх компаній, якщо ті припинять роботу або порушать окупаційні вимоги. Нових власників обиратимуть з місцевих колаборантів.

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Останні новини з окупованої Херсонської області

У підвалах захопленого регіону росіяни утримують та катують близько 500 українців. Це відбувається в обласному центрі, Генічеську та Новоолексіївці. Серед затриманих є громадські активісти та ветерани АТО.

У Херсоні окупанти вимкнули зв'язок від українських мобільних операторів "Лайф" та "Водафон". "Київстар" наразі працює, але чи надовго це – невідомо. Раніше загарбники вже вирубали і зв'язок, і інтернет.

Також ворог планує заборонити на території області користуватися фейсбуком та інстаграмом. Адже ці соціальні мережі заборонені у Росії. Мовляв, вони "дестабілізують" ситуацію. Насправді ж росіяни хочуть відрізати херсонців від світу, аби вони не знали правди про те, що відбувається в Україні. Крім того, з Херсона нікого не випускають і не впускають.

В області збільшили кількість блокпостів. Російські військові обшукують всіх без жодних пояснень. Також людей масово викрадають.

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