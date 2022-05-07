На Херсонщині окупанти змушують підприємців оформлятися за російськими законами

7 травня 2022 , 21:33
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Джерело:

ГУР Міноборони

У захопленій Херсонській області російські військові їздять по об'єктах промисловості. Все для того, щоб примусити керівництво та персонал до співпраці.

Озброєнні окупанти змушують підприємців до роботи

За даними української розвідки, найперше загарбники об'їжджають виробників харчової промисловості. 

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Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі збройних сил Росії зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції,
– розповіли у розвідці.

Далі окупанти вимагають, аби підприємства оформили свою діяльність за російськими правилами. Після того українці повинні отримати від ворога "тимчасовий дозвіл" на роботу.

Усі проблемні питання – постачання сировини та збут продукції – підприємці мають вирішувати через місцеву комендатуру. 

Росіяни погрожують херсонцям, що змінять персонал та керівництво їхніх компаній, якщо ті припинять роботу або порушать окупаційні вимоги. Нових власників обиратимуть з місцевих колаборантів.

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Автор: Софія Мінджоса