Хіба так говорили з Гітлером, – Дуда розкритикував Шольца з Макроном за дзвінки Путіну
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Польський президент Анджей Дуда розкритикував лідерів Німеччини та Франції за дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну під час війни в Україні. Дуда впевнений, що розмови ні до чого не приведуть.
Дуда провів історичну паралель
Дуда заявив, що вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним. Особливу увагу польський лідер звернув на канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.
Варте уваги Я не розумію, що таке приниження Росії, – Зеленський про слова Макрона
Ці переговори ні до чого не призводять,
– зазначив Дуда.
Він додав, що ці бесіди швидше мають ефект "свого роду легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, скоєні російською армією в Україні".
Дуда зазначив, що за відряджання російських сил в Україну відповідальний Путін, якого підтримують командувачі військами.
Польський президент провів історичну паралель та заявив, що німецькому диктатору Адольфу Гітлеру ніхто не телефонував та не думав про те, як тому зберегти обличчя.
Хіба хто-небудь під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той диктатор має зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?,
– сказав Дуда й зазначив, що не знає подібних політиків.
Шольца та Макрона критикують через дзвінки Путіну
- Лідери Німеччини та Франції підтримують зв'язок з російським президентом. Хоча Макрон тривалий час не телефонував Путіну, коли у Франції тривали президентські вибори.
- Нещодавно французький президент зробив резонансну заяву. Макрон сказав, що Росію не слід принижувати зараз, щоб згодом вивести з ізоляції.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба різко розкритикував позицію французького президента. Він наголосив, що саме Росія принижує себе і її слід поставити на місце.
- Шольц виправдав свої дзвінки Путіну тим, що намагається донести російському диктатору, що стратегія нападу на Україну не спрацює. За словами німецького канцлера, він намагається пояснити Путіну, що Росія не зможе анексувати українську територію та нав'язати свій мир.
- Додамо, що на адресу політиків, які підтримують зв'язок з Путіним, серед яких Макрон і Шольц, дедалі частіше лунають критичні висловлювання. Голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявляв, що дзвінки Путіну – це шлях до нової агресії.
- Також це питання прокоментувала колишня президентка Литви Даля Грибаускайте. Вона сказала, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу".
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