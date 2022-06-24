Хоче "Грозний" у містах України, – Джонсон каже, що Путін не сприймає переговори серйозно

Збройні сили Росії стирають з лиця землі українські міста, куди буцімто прийшли "освобождать". Щоб захопити території, російське військово-політичне керівництво використовує тактику знищення українських міст, і водночас не зацікавлене у мирних переговорах.

Путін хоче подвоїти ставку, – Джонсон

Відповідну думку висловив глава уряду Великої Британії Борис Джонсон. Він висловив побоювання, що президент Росії Володимир Путін має намір зрівняти українські міста із землею, як він зробив це в Чечні.

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За словами Бориса Джонсона, російський диктатор не сприймає серйозно мирні переговори щодо припинення війни.

Путін не сприймає мирні переговори серйозно – він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України,

– сказав британський прем'єр.

Джонсон назвав дії Путіна трагічною помилкою. "Але це те, що він, здається, робить на цей момент", – резюмував він.

Джонсон застеріг партнерів від поступок Росії

Нещодавно прем'єр-міністр Британії застеріг, що будь-які поступки Росії щодо України призведуть до "катастрофи". За словами лідера Британії, не можна допускати думку, що поступки Путіну приведуть до чого-небудь, крім катастрофи. На його думку, поступки можуть підбадьорить Росію та її союзників.

Також лідер Великої Британії переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться. Тому Джонсон наголосив на 4 важливих кроках для України:

потрібно забезпечити Україну озброєнням;

допомогти зберегти життєздатність української держави;

розробити альтернативні сухопутні маршрути для українського експорту;

розблокувати порт Одеси.

Що відомо про переговори України та Росії

Українська влада від початку повномасштабного вторгнення Росії прагне закінчити війну дипломатичним шляхом. Через це Київ навіть погодився вести переговори на кордоні з Білоруссю попри те, що білоруська влада надала Росії свою територію для наступу та обстрілу України.

Від початку повномасштабної війни Росія погодилася тільки на зустріч глав МЗС, яка відбулася за посередництва Туреччини. Згодом українська делегація у Стамбулі оголосила своє бачення припинення війни. Та в Кремлі після відступу з Півночі відмовилися приймати пропозиції.

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