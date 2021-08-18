Хочуть будувати "колиску джихаду": "Талібан" кличе "Аль-Каїду" в гості в Афганістан

Бойовики "Талібану" вже запропонували терористам з "Аль-Каїди" притулок в Афганістані. Там таліби хочуть створити "колиску джихаду".

У доповіді Міноборони США наголосили, що усі зусилля військової кампанії Штатів та їхніх союзників зійшли нанівець. "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація – знову отримала безпечне місце, щоб організовувати масові вбивства.

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"Талібан" продовжував підтримувати відносини з "Аль-Каїдою", запропонувавши терористичному угрупованню притулок в Афганістані,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у США не виключають, що зростання насильства та нестабільна ситуація у регіоні активізує терористів "Ісламської держави".

США вважають, що виконали місію

Захоплення Афганістану талібами розпочалося після виведення з території країни військ США у 2021 році.

Штати переконані, що успішно виконали свою пріоритетну місію на територію країни. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив: метою американських військових було "саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня". Зробити це вдалося.

Президент Джо Байден підтвердив, що не шкодує про рішення вивести війська. Лідер Штатів наголосив, що присутність військових на території Афганістану ще упродовж декількох років нічого б не змінила.

За словами Байдена, афганські військові здали країну подекуди навіть без боротьби. Окрім того, президент США нагадав: політичні лідери Афганістану відразу залишили свою державу.

Водночас Штати запевнили, що боротимуться з тероризмом. Зокрема, на території Афганістану.

Повернення "Аль-Каїди" допустили у Великій Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили: ситуація в Афганістані створила благодатний ґрунт для терористів.

Зокрема, не можна виключати варіант реорганізації терористичної організації "Аль-Каїди".

За даними ЗМІ, американські військові також побоюються цього.

Реакція НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може завдати дистанційні удари по терористах на території Афганістану.

Це відбудеться у випадку, якщо бойовики тероризуватимуть країни-учасниці НАТО.

Таліби захопили Афганістан: головне

Терористи талібану у серпні 2021 року взяли під контроль усю територію Афганістану. Столицю країни – місто Кабул – вони захопили 15 серпня.

Того ж дня президент Ашраф Гані втік з країни. Згодом він спробував пояснити свої дії тим, що не хотів допустити кровопролиття у Кабулі, де мешкають 6 мільйонів людей.

Нажахані люди залишилися наодинці з ворогами. Єдиною можливістю виїхати з Афганістану було сісти на літак в аеропорту Кабула. Через велику кількість людей там спричинився справжній хаос. Згодом бойовики повідомили, що в аеропорту загинули 40 людей.