Хочуть будувати "колиску джихаду": "Талібан" кличе "Аль-Каїду" в гості в Афганістан

18 серпня 2021 , 12:14
Читать новость на русском

Джерело:

The Sun

Бойовики "Талібану" вже запропонували терористам з "Аль-Каїди" притулок в Афганістані. Там таліби хочуть створити "колиску джихаду".

У доповіді Міноборони США наголосили, що усі зусилля військової кампанії Штатів та їхніх союзників зійшли нанівець. "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація – знову отримала безпечне місце, щоб організовувати масові вбивства. 

Зверніть увагу Готова прихистити ще більше: Велика Британія прийняла 3 тисячі біженців з Афганістану

"Талібан" продовжував підтримувати відносини з "Аль-Каїдою", запропонувавши терористичному угрупованню притулок в Афганістані,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у США не виключають, що зростання насильства та нестабільна ситуація у регіоні активізує терористів "Ісламської держави".

Зауважте! Військова кампанія США розпочалася після наймасштабнішого теракту в історії людства – 11 вересня 2001 року. Його організували терористи "Аль-Каїди", які переховувалися на території Афганістану.

США вважають, що виконали місію

  • Захоплення Афганістану талібами розпочалося після виведення з території країни військ США у 2021 році.
  • Штати переконані, що успішно виконали свою пріоритетну місію на територію країни. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив: метою американських військових було "саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня". Зробити це вдалося. 
  • Президент Джо Байден підтвердив, що не шкодує про рішення вивести війська. Лідер Штатів наголосив, що присутність військових на території Афганістану ще упродовж декількох років нічого б не змінила. 
  • За словами Байдена, афганські військові здали країну подекуди навіть без боротьби. Окрім того, президент США нагадав: політичні лідери Афганістану відразу залишили свою державу.
  • Водночас Штати запевнили, що боротимуться з тероризмом. Зокрема, на території Афганістану. 
Важливо! Ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив: те, що "Талібан" захопив Афганістан матиме вплив на політичну ситуацію у багатьох країнах світу. Зокрема, наслідки відчують у США: таліби "отруюватимуть" життя держави та її союзників. 

Повернення "Аль-Каїди" допустили у Великій Британії

  • У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили: ситуація в Афганістані створила благодатний ґрунт для терористів.
  • Зокрема, не можна виключати варіант реорганізації терористичної організації "Аль-Каїди". 
  • За даними ЗМІ, американські військові також побоюються цього. 

Реакція НАТО

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може завдати дистанційні удари по терористах на території Афганістану.
  • Це відбудеться у випадку, якщо бойовики тероризуватимуть країни-учасниці НАТО.

Таліби захопили Афганістан: головне

  • Терористи талібану у серпні 2021 року взяли під контроль усю територію Афганістану. Столицю країни – місто Кабул – вони захопили 15 серпня. 
  • Того ж дня президент Ашраф Гані втік з країни. Згодом він спробував пояснити свої дії тим, що не хотів допустити кровопролиття у Кабулі, де мешкають 6 мільйонів людей.
  • Нажахані люди залишилися наодинці з ворогами. Єдиною можливістю виїхати з Афганістану було сісти на літак в аеропорту Кабула. Через велику кількість людей там спричинився справжній хаос. Згодом бойовики повідомили, що в аеропорту загинули 40 людей.
Автор: Мар'яна Бекало