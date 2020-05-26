Олександр Кобелєв: батько залізничної архітектури, проєктант будівлі НБУ та громадянин 7 держав

Кобелєв Олександр Васильович – український архітектор російського походження. Громадянин семи держав, автор проєктів багатьох українських вокзалів та будівлі Національного Банку України, який помер під час окупації Києва нацистською Німеччиною.

Архітектор народився у 1860 році неподалік Санкт-Петербурга, а його хрещеним батьком був російський імператор Олександр II, повідомляє Дім 24.

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Освіту майбутній архітектор отримував у Санкт-Петербурзі, а після навчання його направили працювати архітектором в управлінні Південно-Західної залізниці, що розташовувалась в Києві. Українська столиця настільки припала Кобелєву до душі, що він залишився тут. Загалом архітектор прожив у Києві ще понад 50 років.

Підданство Кобелєва

З народження майбутній архітектор був підданий Російській імперії, потім Російській республіці. Після переїзду до Києва та революції у 1917 році став громадянином УНР, тоді Української держави, а потім знову УНР.

Вже під час окупації України більшовиками, Кобелєв став громадянином спочатку Української РСР, а тоді і СРСР.



Єдина світлина Кобелєва, що є у вільному доступі / Фото КПІ

Архітектурні проєкти Кобелєва

Першим серйозним замовленням для архітектора у 1887 році став залізничний вокзал в Козятині. Ця будівля і досі вирізняється поміж типових вокзалів південно-західної залізниці. Пізніше були роботи щодо розширення та будівництва приміщень залізничного призначення.



Вокзал і сьогодні вважається однією з найцікавіших будівель в Козятині / Фото Київінформ

Проте головні проєкти Олександра Кобелєва з'явились пізніше, зокрема він виграв конкурс на будівництво приміщень для державного банку, де сьогодні розташовується НБУ. А також головний корпус Національного педагогічного університету імені Драгоманова та головний корпус Київського національного політехнічного інституту.

Робота професором

Окрім будівництва головного корпусу КПІ, сам Кобелєв пізніше викладав у ньому, а потім навіть став деканом інженерно-будівничого відділення університету.



Вигляд головного корпусу університету сьогодні: Фото КПІ

Дружба з Городецьким

Кобелєв тісно дружив з іншим відомим київським архітектором Владиславом Городецьким. Ходить легенда, що відомий "Будинок з химерами", власником та проєктантом якого був якраз Городецький, з'явився після того, як чоловіки побились об заклад.

Кобелєв не вірив, що на Банковій, 10 можливо що-небудь збудувати. Проте, щоб довести своєму товаришу протилежне, Городецький витратив багато грошей, і таки побудував на тому місці будинок.



Владислав Городецький / Фото Київінформ

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Смерть



Поховали Кобелєва в Києві / Фото Київінформ

Помер архітектор 30 вересня 1942 року в Києві, під час окупації України нацистами. Похований Кобелєв на Лук'янівському кладовищі.