Палац Бруницьких: унікальна вілла неподалік Львова – історія та фото
У селі Великий Любінь, що неподалік Львова зберігся унікальний необароковий палац. Його дата заснування лишається невідомою, проте навіть після численних перебудов він зачаровує туристів своєю красою. Більше про історію палацу-садиби – читайте в матеріалі.
Палац належав родині Костянтина Бруннера, інформує Дім 24.
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Історія палацу
Костянтин Бруннер був нафтовим магнатом, а його нащадкам садиба належала аж до 1939 року.
Останнім власником був Адольф Бруннер / Фото Фотографії Старого Львова
Коли заклали палац невідомо, імовірно був побудований у XVIII столітті. Раніше на цьому місці стояв замок.
Вілла неодноразово перебудовувалася, а наймасштабніших змін зазнала протягом 1909-1910 років – саме тоді приміщення набуло необарокових рис. Втім майже не зазнала втручання тильна сторона будівлі.
Колись вхід розташовувався з лівого боку вілли / Фото
Фасад будівлі декорували гербами, а інтер'єр був розкішним. Втім після Другої світової війни та подальших реставрацій, всередині палац втратив майже все оздоблення.
Так будівля виглядає сьогодні / Фото Вікіпедія
Парк навколо палацу колись був облаштований на французький манір. Тут були доглянуті газони й кущі, підстрижені у формі різноманітних фігур. В парку стояли низькі колони з вазами для квітів, а в саду також була невелика каплиця.
Протягом багатьох років вілла була в занедбаному стані, але у 2007 році палац відреставрували завдяки фінансовій підтримці громадянина Швейцарії отця Роберта Готса.
Сьогодення та розташування палацу
Реставрацію профінансував почесний мешканець Львова / Фото Вікіпедія
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Зараз тут розташували один із корпусів Великолюбінської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату, а територія відкрита для відвідувачів.
Точне розташування: селище міського типу Великий Любінь, вулиця Замкова, 5. Зі Львова треба подолати відстань у 30 кілометрів.