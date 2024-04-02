Мобілізація в Україні: кому необхідно самостійно з'явитися до ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані можуть отримати повістку, однак є певні нюанси, коли необхідно самостійно з'явитися до ТЦК.

Відповідно до законодавства України, існують підстави, за яких чоловіки мають самостійно приходити до ТЦК без повістки. Це стосується не лише тих, хто хоче отримати дозвіл на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці України.

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Коли потрібно з'явитися до військкомату самостійно

Поки законопроєкт щодо мобілізації не прийнято, в Україні діють чинні правила військового обліку, які регулюються відповідними законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.

Самостійно прийти до ТЦК потрібно в наступних випадках:

для зняття з військового обліку в разі виїзду за кордон на строк понад три місяці;

у термін 7 днів для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання;

в семиденний строк повідомляти про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

для повідомлення про втрату військово-облікового документа;

для звіряння особистих даних з обліковими даними ТЦК (не рідше одного разу на п’ять років);

для щорічного подавання (до 1 жовтня) до ТЦК документів, які підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Це стосується військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

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