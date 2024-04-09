У західних ЗМІ з'явилась інформація, що США забороняють Україні бити по НПЗ Росії. Це позиція не всієї країни, а окремих представників влади.

Російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський висловив 24 Каналу думку, що Салліван і Бернс є "путінськими агентами". Про удари по НПЗ Росії висловився й Курт Волкер.

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Салліван і Бернс

Піонтковський розповів, що Салліван приїжджав в Україну не вибачатись за затримку допомоги від США. Він приїхав, аби заборонити удари по російських НПЗ. Добре, що Україна не послухалась і наступного ж дня вчергове атакувала НПЗ.

Салліван відверто працює на Путіна. Я не соромлюсь писати та говорити про це в США, і я поки що живий, між іншим. Росіяни мене оголосили інагентом. Скоро й Бернс мене оголосить інагентом у США. Однак це неважливо. Справа не лише в трампістах, а й в тому, хто є в оточенні Байдена,

– зазначив російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки.

Повстання республіканців проти трампістів

За його словами, цього тижня у США республіканці можуть виступити проти трампістів у своїй партії. Однак не лише Трамп і його послідовники у своїй риториці вигідно для Росії просувають путінську політику. Зокрема, Салліван залякує Байдена тим, що в разі збільшення допомоги України, Путін завдасть ядерного удару по США.

"Він бере участь у примітивному ядерному шантажі США. Про що може мріяти Путін? Яка йому ще колона треба в США, коли на нього "працюють" директор ЦРУ, помічник із національної безпеки та найбільш вірогідний претендент на посаду президента – Трамп", – зауважив Піонтковський.

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