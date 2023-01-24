Рішучий сигнал для наступників: що відомо про кадрові ротації в українській владі

У вищому керівництві нашої держави раптово розпочалися масштабні кадрові зміни. Зокрема, стало відомо, що зі своїх посад пішли заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, заступник генерального прокурора Олексій Симоненка, заступник очільника Міноборони В'ячеслав Шаповалов та інші високопосадовці.

Вівторок, 24 січня, розпочався з новин про те, що заяви на звільнення одночасно написали високопосадовці декількох держструктур України. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про неочікувані кадрові ротації у вищих ешелонах влади.

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Тимошенко звільнився за власним бажанням

Близько 08:00 ранку Кирило Тимошенко на своєму телеграм-каналі опублікував світлину, на якій тримає заяву на звільнення.

Прошу звільнити мене з посади Заступника Керівника Офісу Президента України за власним бажанням,

– йдеться у документі.



Заява Тимошенка на звільнення з ОП / Фото зі соцмереж

Водночас він подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Тимошенко також висловив вдячність кожному очільнику обласних військових адміністрацій, мерам міст, команді ОП та, звісно, Збройним Силам.

Звільнення Симоненка з Офісу Генпрокурора

Як зазначає видання "Бабель" , Тимошенко може стати главою однієї з обласних військових адміністрацій, але якої саме – поки невідомо. Проте народний депутат Ярослав Железняк припустив , що йдеться про Київську ОВА, яку зараз очолює Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією, заяву на звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора уже підписав сам Андрій Костін. Відомо, що Симоненко написав цю заяву за власним бажанням після скандалу щодо його відпочинку за кордоном.

Власне, журналісти провели розслідування, у ході якого стало відомо, що Симоненко під час свят перебував в іспанському муніципалітеті Марбелья. Загалом він був за межами держави 10 днів, тому й, очевидно, отримав "покарання" у вигляді звільнення.

До цієї теми варто сказати, що у недавньому своєму зверненні президент Зеленський констатував, що рішенням РНБО було заборонено виїзд з країни українським чиновникам, зокрема нардепам, представникам центральної та місцевої влади.

Шаповалов пішов з посади після скандалу в Міноборони

Про подання у відставку заступника глави Міністерства оборони В'ячеслава Шаповалова повідомили у самому відомстві. Сталося це після недавнього скандалу стосовно того, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами.

Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісел,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що чиновник працював максимально відповідально, однак був вимушений піти на цей крок, аби забезпечити стабільне функціонування відомства, довіра до якого днями підірвалась безпідставними звинуваченнями.



Заява Шаповалова на звільнення / Фото Міноборони

Кадрові перипетії в уряді

Близько 11:00 у своїх соціальних мережах опублікував заяву на звільнення заступник міністра розвитку громад Іван Лукеря. Він написав, що ухвалив це рішення ще на початку року, та подякував Уряду, Верховній Раді, ОП, главам ОВА та мерам міст.



Заява Лукері на звільнення / Фото зі соцмереж

Окрім того, згодом стало відомо, що офіційно з посад заступників міністрів звільнено:

В'ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Звільнення 5 голів ОВА

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що уряд звільнив голів 5 обласних військових адміністрацій. Мовиться про:

главу Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка;

главу Запорізької ОВА Олександра Старуха;

главу Київської ОВА – Олексій Кулеби;

главу Сумської ОВА – Дмитра Живицького;

главу Херсонської ОВА – Ярослав Янушевича.

Хто ще може піти у відставку

Мережею поширюється інформація про те, що РНБО та Кабмін ухвалять рішення про кадрові зміни серед голів військово-цивільних адміністрацій. Про це інформує видання "Українська правда". Ймовірно, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької й Херсонської областей.

А от портал РБК-Україна вважає, піти з посади може міністр енергетики Герман Галущенко, а також міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та голова Мінстратегпрому Павло Рябікін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові рішення у структурах центральної влади, регіонах та правоохоронних органах. Очевидно, найближчим часом про них стане відомо широкому загалу.