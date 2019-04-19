Хто буде ведучим дебатів Зеленського і Порошенка на "Олімпійському"

Дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" модеруватимуть головна редакторка "Фактів ICTV", телеведуча Олена Фроляк та голова правління "Громадського радіо", журналіст Андрій Куликов.

Кандидатуру Фроляк затвердили обидва кандидати, проте вона буде модератором на сцені саме Зеленського, повідомив у випуску "Фактів ICTV" ведучий програми Петро Дем’янчук.

Читайте також: Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": коли та де дивитись онлайн

До речі, Фроляк проведе дебати у свій день народження.

Для мене честь – взяти участь у теледебатах між кандидатами у президенти України. Це подія національного масштабу і вона важлива для країни. Мене запросили як телеведучу, для мене це робота. Тому, якби це зробив Петро Порошенко, я би також погодилася,

– розповіла телеведуча.

Окрім Фроляк, ведучим дебатів буде Куликов, повідомив журналіст Роман Кравець. Куликов вестиме дебати на сцені Порошенка.

Що відомо про Олену Фроляк?

Українська журналістка, відома телеведуча. До 6 років прожила в Казахстані, після чого з родиною переїхали до Косова – маленького містечка на Івано-Франківщині. Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після роботи на районну газету поїхала до Києва на практику, але не залишилася там працювати. Журналістка поїхала до Івано-Франківська, де 3 роки пропрацювала на місцевому телебаченні. Проте Фроляк все ж вирушила потім працювати до Києва.

Професійний шлях у столиці журналістка почала з інформаційного випуску "Вікна" на УТ-2, згодом – на "СТБ", а з 2000 року стала ведучою інформаційної служби телеканалу ICTV. З вересня 2008 року Фроляк очолила інформаційну службу ICTV. Крім цього. На сьогодні вона є ведучою інформаційного випуску "Фактів".

З 2003 року Фроляк – заслужений журналіст України. Вона також 4 рази була відзначена нагородою "Телетріумф" у номінації "Найкраща ведуча року". А ще телезірка була удостоєна Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Фроляк одружена. Чоловік — Сергій Соловйов – головний оператор ICTV. Разом виховують доньку Наталію та сина Антона.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Що відомо про Куликова Андрія?

Український журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, медіа-експерт, медіа-тренер. Він закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальностями "фахівець з міжнародних відносин; референт-перекладач англійської мови".

З 1979–1992 роках був заступником головного редактора пропагандистської англомової газети УРСР на закордон "News from Ukraine". У 1992–1995 роках– продюсер, старший продюсер радіо Української служби Бі-Бі-Сі (Лондон). У 1996 році – в.о. головного редактора, заступник головного редактора новин телеканалу ММЦ-"Інтерньюз".

Крім того, Андрій Куликов був випусковим редактор, заступником директора Телевізійної служби новин телеканалу "Студія "1+1", куди потрапив на запрошення Олександра Ткаченка, який за словами самого журналіста навчив його телемайстерності, а особливо – організації виробничого процесу.

Журналіст працював і на "Новому каналі", де був шеф-редактором і ведучим ефірів. З 2000 року – автор-ведучий телепрограми "Нічна драматургія" на телеканалі СТБ. У 2000–2007 роках – продюсер радіо Української служби Бі-Бі-Сі (Лондон).

Із серпня 2007 року на запрошення екс-колеги по "Новому каналу" телепродюсера Михайла Павлова став ведучим політичного ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV після звільнення звідти Славіка Шустера. Із вересня 2011 – ведучий авторського проекту "Пора року" на Радіо-Ера FM.

У 2013 році виступив співзасновником "Громадського радіо", а з 2015 року очолює його правління.

З осені 2015 до весни 2016 Андрій Куликов був ведучим програми "Слово Куликову" на "Радио Вести".

У липні 2016 року Андрій Куликов в ефірі своєї програми оголосив про те, що він припиняє працювати на телеканалі ICTV заради роботи на "Громадському радіо".

Коли стартують дебати між Порошенком і Зеленським? Дебати розпочнуться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Проте людей почнуть впускати на стадіон раніше – з 16:00. Для входу на стадіон треба мати роздруковані квитки-запрошення та документи, що засвідчують особу. Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин.