Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му

2019-й рік став останнім для багатьох легендарних постатей. Серед них ті, хто були кумирами мільйонів, впливали на геополітику, змінювали цей світ. Згадуємо імена тих, кого втратив світ цього року.

Політика

Жак Ширак

22-й президент Франції (1995-2007) помер 26 вересня у віці 86 років.

Мухаммед Мурсі

Президент Єгипту (2012-2013) помер 17 червня у віці 67 років. У липні 2013 року його відсторонили від влади за допомогою армії, внаслідок масових протестів у країні.



Мухаммед Мурсі / АР

Тарас Кутовий

Український політик, народний депутат України VII та VIII скликань розбився на гелікоптері 21 жовтня. Йому було 43 роки.

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Віктор Мусіяка

Український політик, один з авторів тексту Конституції України помер 22 липня у віці 73 роки.

Юрій Богуцький

Міністр культури і мистецтв (1999, 2001-2005) та міністр культури і туризму (2006-2007) України, український державний діяч помер 14 травня. Йому було 66 років.



Юрій Богуцький / Сегодня

Юрій Лужков

Російський державний і політичний діяч, другий мер Москви (1992-2010) помер у віці 83 роки 10 грудня.

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Культура і спорт

Карл Лагерфельд

Німецький та французький модельєр і фотограф; головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel помер 19 лютого від раку підшлункової залози. Йому було 85 років.

Кіт Флінт

Англійський співак і танцюрист, вокаліст гурту The Prodigy помер у віці 49 років. 4 березня співака знайшли мертвим у власному будинку, він покінчив життя самогубством.



Кіт Флінт / Getty Images

Марі Фредрікссон

Шведська співачка, композиторка, солістка поп-рок дуету Roxette померла 9 грудня. Їй був 61 рік. У 2002 року у співачки виявили рак мозку, через що з 2016 року вона припинила концертну діяльність. Ця хвороба і забрала життя зірки.

Роман Вірастюк

Український спортсмен, штовхальник ядра, директор департаменту Міністерства молоді та спорту України помер 27 липня у 51 рік. 11 липня він переніс складну операцію на серці, після якої так і не зміг відновитися.

Юлія Началова

Російська співачка, актриса і телеведуча 11 березня була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Тоді виникли й інші ускладнення, зокрема, пневмонія, сепсис і гангрена. 16 березня співачка померла. Їй було 38 років.



Юлія Началова / Sputnik

Децл

Російський репер (справжнє ім’я – Толмацький Кирило Олександрович) помер 3 лютого через зупинку серця. Йому було 35 років.

Юрій Мушкетик

Український письменник, Герой України помер 6 червня у віці 90 років.

Ліза Шерідан

Американська актриса, відома за ролями в серіалах "Вторгнення", "Зупинись і гори" і "Менталіст", померла на 45-му році життя 25 лютого.

Люк Перрі

Американський актор помер від ускладнень після інсульту 4 березня. Перрі найбільше відомий роллю Ділана Маккея в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", а також – Фреда Ендрюса в серіалі "Рівердейл". Йому було 52 роки.



Люк Перрі / Getty Images

Андрій Харитонов

Відомий радянський і російський актор театру та кіно, режисер, сценарист помер 23 червня у віці 59 років.

Пітер Ліндберг

Легендарний фотограф помер 3 вересня у віці 74 роки. Фотографії Ліндберга публікували фешн-видання Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Його роботи перебувають у колекціях Центру Помпіду в Парижі і музею Вікторії та Альберта в Лондоні. Був відомий передусім завдяки своїм портретам.

Аньєс Варда

Французька кінорежисерка, сценаристка, продюсерка та фотографиня. Її ім'я пов'язують також із феміністичним рухом у Франції. Стала володаркою "Золотої пальмової гілки" 68-го Каннського кінофестивалю, ставши першою жінкою, удостоєної цієї нагороди. Померла 29 березня через рак молочної залози. Їй було 90 років.



Аньєс Варда / Getty Images

Громадські діячі та науковці

Олексій Леонов

Радянський космонавт, перша людина, яка вийшла у відкритий космос. Помер 11 жовтня у віці 85 років.

Дмитро Тимчук

Український військовий, політичний журналіст був знайдений застреленим 19 червня. Основна версія – самогубство. Йому було 46 років.

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Артем Мирошниченко

Український громадський діяч та волонтер був убитий у Бахмуті. Двоє хлопців побили його, за основною версією – через те, що Мирошниченко розмовляв з ними українською. Чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму, внаслідок якої помер у лікарні 6 грудня. Йому було 36 років.