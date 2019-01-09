Хто з кандидатів до Вищого антикорупційного суду потрапив до "чорного списку": відомі імена

Нещодавно Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список із 113 кандидатів, які успішно склали іспити та проходять до наступного етапу конкурсу. Але до половини з них є зауваження. Низка громадських організацій проаналізували майно, бізнесові та політичні зв'язки кандидатів та їхніх родин, також проаналізували попередні судові рішення і виявили низку проблем щодо деяких суддів.

За словами експертки Центру протидії корупції Анастасії Красносільської, 55 людей з 113 наразі виглядають негідними обіймати посади антикорупційних суддів.

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Такі результати отримали громадські організації, які дослідили досьє кандидатів в антикорупційні судді, що вже успішно пройшли 2 етапи конкурсу – тест і практичне завдання. До недоброчесних зараховували тих, хто ухвалював політично-мотивовані рішення, зокрема проти учасників Революції Гідності, а також поновлював таких колег на посадах.

Наприклад, в списку тернопільська суддя Інна Білоус, яка забороняла акції протесту в місті, та суддя Ігор Штульман, який назвав незаконним відсторонення одіозної "судді Майдану" Оксани Царевич. Хоче в антикорупційний суд і Оксана Голуб, яка забирала в автомайданівців права за поїздки в Межигір'я, а вже після Майдану прославилась, бо повернула в спецпрокуратуру обвинувальний вирок по екс-нардепу Миколі Мартиненку.

Інна Білоус потрапила до списку негідних суддів

Також до "чорного списку" потрапили судді, які приховували майно або мають статки, що не співпадають з доходами. Серед них судді з Кривого Рогу – Ольга та Ігор Чайкіни. Це подружжя за минулий рік загалом заробили 100 тисяч гривень, однак з 2015 до сьогодні декларують мільйонні заощадження. А також забувають декларувати право користування на майно.

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Адвокат Сергій Федєєв – сам за минулий рік офіційно заробив 15 тисяч гривень, але "отримав подарунок" в мільйон гривень від батька. А Рівненський суддя Андрій Сало оголосив про викрадення БМВ, якого не було в його декларації.

Андрій Сало також потрапив до "чорного списку"

Також запитання у громадськості виникло до суддів, які прийняли сумнівні рішення у справах, пов'язаних із корупцією, порушували права журналістів у судових засіданнях чи неетично поводились поза судовим процесом.

Руслан Хитрик у 2015 році о 14 дня потрапив п'яним в ДТП, а після цього в цей же день виніс 12 рішень, одне з яких щодо водія, який був за кермом в нетверезому стані,

– відповіла експертка ініціативи "ПроСуд" Катерина Бутко.

За задумом, всіх таких кандидатів має відсіяти від конкурсу громадська рада міжнародних експертів. До кінця тижня експерти проводитимуть власні засідання на яких визначатимуться, хто не має права на посаду в новоствореному суді.

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Потім це рішення має бути підтверджено на спільному засіданні з вищою кваліфкомісією суддів, яка проводить конкурс. Там і визначиться доля сумнівних кандидатів вже наступного тижня. Зараз вже відомо, що на них розглядатимуть щонайменше 20 кандидатів щодо яких у громадської ради багато сумнівів.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.