Не підлягають мобілізації: з якими хворобами хребта визнають непридатним до служби
29 квітня 2024, 08:37Читать новость на русском
В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову. Однак ті, хто має хвороби хребта, є непридатним до служби.
Про це мовиться у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. З якими хворобами хребта не мобілізують – передає 24 Канал.
До теми Закон про мобілізацію: як тепер відбувається взяття на військовий облік призовників
З якими хворобами хребта визнають непридатним до служби
У чинному законодавстві є перелік хвороб, з якими визнають непридатними до проходження служби в лавах армії. Серед них і хвороби хребта.
Так, не можуть мобілізувати, якщо військовозобов'язаний має наступні захворювання:
- хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;
- кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;
- спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;
- травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
- переломи хребта;
- переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
- розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
- туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
- активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
- деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II – III стадій;
- деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта;
- фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Польщі заявили, що готові повернути військовозобов'язаних українців. З такою заявою виступив очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Однак пізніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав це "етично неоднозначним питанням" й наголосив, що ініціатива має бути від України.
- Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК. Якщо цього не зробити, то військовозобов'язаного можуть обмежити у праві керувати транспортним засобом, а також накласти штраф до 25 тисяч гривень, і його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картами.
- Відтепер на блокпостах у Львівській області чергуватимуть не тільки правоохоронці, а й представники ТЦК. Проте таке рішення не поширюється на прикордонні пункти пропуску.