Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: що кажуть у Білому домі

Російські пропагандисти заявили, що на борту Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, буцімто були українські військовополонені. Однак у США наразі не можуть підтвердити це.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він додав, що наразі США не мають відповідної інформації, тож не можуть коментувати подію, передає 24 Канал.

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Що ще сказав Кірбі

Американська сторона станом на зараз не має інформації, яка могла б підтвердити, що в російському військово-транспортному літаку Іл-76, який упав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. Ми бачили повідомлення (російської сторони – 24 Канал), але не можемо їх підтвердити,

– заявив Кірбі.

Представник адміністрації Джозефа Байдена додав, що США роблять все можливе задля отримання більшої кількості інформації щодо падіння російського літака.

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