Дуже цього бояться, – експрацівник КДБ припустив, чи буде атака під час інавгурації Путіна
Російські пропагандисти не на жарт злякалися того, що Україна може отримати далекобійні ракети ATACMS. Вони вже прогнозують удари по Кримському мосту та самі озвучують, що може стати наступними цілями України.
Можливою датою українських ударів пропагандисти називають 7 травня – інавгурацію Владіміра Путіна. Як розповів 24 Каналу експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, такі побоювання не даремні.
До теми Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії
Чи варто росіянам очікувати на атаку
Інавгурація так званого президента Росія справді символічна дата. Одразу після неї – 9 травня – відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Росіяни дуже бояться, бо не просто так кажуть, що Україна готується вдарити. Для них це велика небезпека. До того ж вони пам'ятають, що 3 травня 2023 року два безпілотники вдарили по куполу Кремля,
– розповів Сергій Жирнов.
Після цього Путін змушений був на параді "прикриватися" лідерами країн Центральної Азії, адже перебувати сам він там боявся. Тому, звісно, отримання далекобійної зброї – великий страх для Кремля.
Можна лише уявити, як тепер хвилюється Путін перед інавгурацією. До того ж ГУР і СБУ вже не раз доводили, що можуть організовувати успішні операції. Тому цілком ймовірно, що очільник Кремля навіть змінить формат церемонії та скасує урочисту поїздку вулицями Москви.
Напевно, він одразу зі свого бункера, з 300-метрової глибини увійде до кремлівського палацу. Туди він доїде на спеціальному, таємному метро, про яке говорили раніше, але тепер ми знаємо, що воно справді є,
– сказав експрацівник КДБ.
Він додав, що Путін навряд чи випустить на інавгурацію свого двійника, адже це дуже відповідальна подія. Якби хтось довідався, що на інавгурації двійник, то диктатор втратив би легітимність навіть перед своїм народом.
Що відбувається в Росії: актуальні новини
- Вночі 21 квітня кортеж Владіміра Путіна прибув у Кремль. Відео його поїздки опублікували в мережі. У коментарях запримітили, що це сталося, попри дуже погану погоду, адже тієї ночі падав дощ і були калюжі. Як відомо, останнім часом російський диктатор взагалі не з'являється на публіці.
- У СІЗО опинився заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов. Туди він потрапив разом зі своїм другом. Обох звинувачують у хабарництві в особливо великих розмірах. Іванов був заступником Сєргєя Шойгу майже 8 років. Він перебуває під санкціями європейських країн.
- Ще одного російського чиновника викрили на тому, що він має дві квартири у Німеччині та Італії. Цікаво, що мовиться про радника очільника Кремля Сєргєя Караганова, який раніше закликав вдарити ядерною зброєю по Європі, щоб перемогти у війні. Невідомо, щоб тоді сталося з його нерухомістю, яку він тривалий час здавав в оренду, зовсім не за російські рублі.