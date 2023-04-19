Україна отримала від Німеччини другий комплекс ЗРК IRIS-T, – Spiegel

Україна отримала від Німеччини й другий зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Всього Берлін пообіцяв Києву 4 одиниці техніки.

За даними німецького видання, зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони доставили в Україну орієнтовно 16 квітня. Першу установку IRIS-T Київ отримав ще у жовтні 2022 року.

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Що відомо про другу установку IRIS-T в Україні

Зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T прибув в Україну орієнтовно декілька днів тому – 16 квітня. Разом з установкою завезли й 16 керованих ракет.

Варто зауважити, що першу ЗРК IRIS-T Україна отримала 11 жовтня 2022 року. Вже опівночі наступного дня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що система вже в Україні.

Вже 14 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що система протиповітряної оборони IRIS-T вже працює на Півдні України.

Що відомо про IRIS-T від Німеччини

У жовтні 2022 року Німеччина повідомила, що Україні нададуть 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Комплекс включає ракети малої дальності, оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою самонаведення. Їх запускають з відповідних пускових установок IRIS-T SLM. Вони можуть знищувати літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, крилаті та балістичні ракети.

ЗРК має дальність дії 40 кілометрів та висоту – до 20 кілометрів. Детальніше про характеристики IRIS-T – читайте тут.