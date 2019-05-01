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      Іспанський коп врятував сліпу дівчину з-під коліс трамвая: відео

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      Поліцейський врятував сліпу дівчину, яка ледь не потрапила під трамвай в Іспанії
      Поліцейський врятував сліпу дівчину, яка ледь не потрапила під трамвай в Іспанії / Скрін з відео

      В іспанському місті Гранада незряча жінка переходила трамвайні колії і збилася з дороги. Поліцейський встиг врятувати її та відвести в сторону якраз у той момент, коли на неї насувався трамвай.

      Як видно на відео, що опублікувало видання Daily Mail, дівчина розгубилася і намагалася визначити, в яку сторону їй іти, намацуючи шлях тростиною.

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      У цей час за спиною у неї рухався трамвай, що їхав просто на дівчину. Проте, по дорозі поруч проїжджав поліцейський і помітив незрячу. Він встиг вискочити з машини і швидко допомогти сліпий жінці зійти з рейок, коли до наближення трамвая залишалися лічені метри. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

      "Хоча не всі герої носять плащі, ця людина носить форму поліції Гранади", – написала прес-служба місцевої поліції в коментарі до відеозапису.

      Поліцейський врятував сліпу дівчину з-під коліс трамвая: відео

       

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      Теги: Поліція Транспорт
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