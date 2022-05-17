Історичне рішення: парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО

Парламент Фінляндії проголосував за те, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу. "За" виступили переважна більшість депутатів.

Так, рішення вступити до НАТО підтримали 188 членів парламенті Фінляндії. Лише 8 висловились проти. Ще 3 людини були відсутніми.

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Після цього уряд обговорить рішення парламенту на пленарному засіданні уряду.



Табло голосування парламенту / Фото Samuel Tammekann

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