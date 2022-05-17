Історичне рішення: парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО

17 травня 2022 , 15:38
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Джерело:

SuomenEduskunta

Парламент Фінляндії проголосував за те, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу. "За" виступили переважна більшість депутатів.

Так, рішення вступити до НАТО підтримали 188 членів парламенті Фінляндії. Лише 8 висловились проти. Ще 3 людини були відсутніми.

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Після цього уряд обговорить рішення парламенту на пленарному засіданні уряду.


Табло голосування парламенту / Фото Samuel Tammekann

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Автор: Анастасія Кушпіт