Живий чи мертвий: в ISW проаналізували "докази" пропагандистів про адмірала Соколова

Унаслідок ракетного удару України по штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії міг загинути адмірал Віктор Соколов. Російські пропагандисти публікують сумнівні відео, мовляв, Соколов живий.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували істерику російських пропагандистів, які намагаються воскресити командувача Чорноморського флоту Соколова.

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Кремль і міноборони не підтвердили, що Соколов живий

Експерти підкреслюють, що російські ЗМІ продовжують публікувати непереконливі "докази" того, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов живий.

Зокрема, одне з пропагандистських видань опублікувала інтерв'ю з Соколовим 27 вересня. Однак експерти ISW наразі не готові дати оцінку достовірності відеозапису або дати його зйомки.

Кремль і міністерство оборони Росії зберігають характерну мовчанку з цього приводу і прямо не підтвердили, що Соколов живий,

– мовиться у звіті ISW.

Що відомо про смерть Соколова