Живий чи мертвий: в ISW проаналізували "докази" пропагандистів про адмірала Соколова
Джерело:ISW
Унаслідок ракетного удару України по штаб-квартирі Чорноморського флоту Росії міг загинути адмірал Віктор Соколов. Російські пропагандисти публікують сумнівні відео, мовляв, Соколов живий.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували істерику російських пропагандистів, які намагаються воскресити командувача Чорноморського флоту Соколова.
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Кремль і міноборони не підтвердили, що Соколов живий
Експерти підкреслюють, що російські ЗМІ продовжують публікувати непереконливі "докази" того, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов живий.
Зокрема, одне з пропагандистських видань опублікувала інтерв'ю з Соколовим 27 вересня. Однак експерти ISW наразі не готові дати оцінку достовірності відеозапису або дати його зйомки.
Кремль і міністерство оборони Росії зберігають характерну мовчанку з цього приводу і прямо не підтвердили, що Соколов живий,
– мовиться у звіті ISW.
Що відомо про смерть Соколова
- Після того, як Україна 22 вересня завдала удару по штабу Чорноморського флоту Росії, українські військові повідомили про ліквідацію адмірала Соколова та ще багатьох російських офіцерів.
- У відповідь російські пропагандисти опублікували відео з нібито живим командувачем. Українські військові заявили, що уточнюють інформацію про смерть Соколова.
- У Білому домі повідомили, що знають про відео пропагандистів із Соколовим і заявили, що ще рано робити висновки.
- Глава Міноборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова. Однак він сказав, що якщо Соколов помер, "це хороша новина для всіх".
- Рух спротиву на окупованих територіях "Атеш" повідомив цікаві деталі щодо Соколова. Зокрема, ставленик Росії в окупованому Севастополі Міхаїл Развожаєв довів розпорядження Москви про необхідність поширювати чутки, що Соколов вступив у змову з Силами оборони України для знищення свого штабу.