На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів: перед цим в області оголосили тривогу

В Івано-Франківській області вранці 24 березня чули потужні вибухи. Перед цим в області оголосили тривогу через загрозу балістики та МіГ-31К у небі в Росії.

Зокрема, існувала загроза пусків балістичних ракет та "Кинджалів". 24 Канал закликає жителів Прикарпаття перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку

На Прикарпатті чули вибухи

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 9 годині 30 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, а згодом про підняття у небо в Росії носії гіперзвукових ракет "Кинджал".

Увага! У повітрі 4 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали військові.

Близько 9 години 48 хвилин в Івано-Франківській області почули потужні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів", – зазначили журналісти.

Уже о 9 годині 57 хвилині по всіх областях, включно з Прикарпаттям, пролунали відбої повітряної тривоги. Наразі деталі ворожої атаки в обласній військовій адміністрації не повідомляли.

До цього ворог масовано атакував Україну

Ввечері 23 березня та вночі 24 березня російські загарбники завдали масованого удару по Україні як безпілотними літальними апаратами типу "Шахед", так і крилатими ракетами, які запустили з дальньої авіації. Через це у всіх областях нашої держави лунав сигнал повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час обстрілу ворог застосував 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, а також 28 дронів-камікадзе типу "Шахед". Усього наші сили ППО збили 18 крилатих ракет та 25 ударних БпЛА.

Варто зазначити, що цього разу найбільше від ворожої атаки постраждала Львівська область. За словами мера Львова Андрія Садового, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону. Зрештою на одному з об'єктів критичної інфраструктури в області спалахнула пожежа. Там наразі працюють вогнеборці.