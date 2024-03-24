На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів: перед цим в області оголосили тривогу
В Івано-Франківській області вранці 24 березня чули потужні вибухи. Перед цим в області оголосили тривогу через загрозу балістики та МіГ-31К у небі в Росії.
Зокрема, існувала загроза пусків балістичних ракет та "Кинджалів". 24 Канал закликає жителів Прикарпаття перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
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На Прикарпатті чули вибухи
Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 9 годині 30 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, а згодом про підняття у небо в Росії носії гіперзвукових ракет "Кинджал".
Увага! У повітрі 4 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
– написали військові.
Близько 9 години 48 хвилин в Івано-Франківській області почули потужні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів", – зазначили журналісти.
Уже о 9 годині 57 хвилині по всіх областях, включно з Прикарпаттям, пролунали відбої повітряної тривоги. Наразі деталі ворожої атаки в обласній військовій адміністрації не повідомляли.
До цього ворог масовано атакував Україну
- Ввечері 23 березня та вночі 24 березня російські загарбники завдали масованого удару по Україні як безпілотними літальними апаратами типу "Шахед", так і крилатими ракетами, які запустили з дальньої авіації. Через це у всіх областях нашої держави лунав сигнал повітряної тривоги.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час обстрілу ворог застосував 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, а також 28 дронів-камікадзе типу "Шахед". Усього наші сили ППО збили 18 крилатих ракет та 25 ударних БпЛА.
- Варто зазначити, що цього разу найбільше від ворожої атаки постраждала Львівська область. За словами мера Львова Андрія Садового, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону. Зрештою на одному з об'єктів критичної інфраструктури в області спалахнула пожежа. Там наразі працюють вогнеборці.