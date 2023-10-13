Є неспростовні свідчення, що Іран підтримує ХАМАС, – посол пояснив мету Тегерана

Іран підтримує палестинських терористів ХАМАС у війні проти Ізраїлю. В Ізраїлі заявляють, що мають неспростовні свідчення підтримки ХАМАС з боку Ірану.

Про це в інтерв'ю сайту 24 Каналу заявив посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський. Іран заперечує, що є союзником ХАМАС і Росії, яка веде війну проти України.

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Іран підтримує терористичні організації

Бродський заявив, що не варто серйозно сприймати слова офіційного Тегерана, оскільки для Ірану звично брехати про свою причетність до терору.

Посол заявив, що ізраїльська сторона має свідчення, що Іран, окрім ХАМАС, підтримує й інші терористичні організації, зокрема ліванське угруповання Хезболла.

Я б не став серйозно сприймати слова офіційного Тегерана. Іран брехав у минулому й продовжує брехати зараз про свою причетність до терору. У нас є неспростовні свідчення про те, що Іран підтримує терор, зокрема підтримує ХАМАС, підтримує Хезболлу, постачає цим організаціям зброю, фінансує їх,

– сказав Бродський.

На його думку, "Іран намагається провести терористичні акти проти ізраїльських та західних об'єктів за межами Близького Сходу".

Чи причетний Іран до нападу ХАМАС на Ізраїль