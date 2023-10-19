Лякаються української ППО: російські гелікоптери Ка-52 вимушено змінили тактику
Джерело:"Радіо Свобода"
За останній тиждень Росія притьмом втратила з десяток геліктоптерів та літаків. Пілоти вертольотів Ка-52 почали атакувати з дедалі більших відстаней.
Влучність української ППО посилила страх ворога і змусила його змінити тактику. Так, російські гелікоптери Ка-52 більше не наважуються близько підлітати до позицій ЗСУ, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
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Не підпускає на гарматний постріл
За словами речника, останнім часом російські ударні вертольоти Ка-52 перестали завдавати ударів зблизька. Вони дедалі більше відмовляються ризикувати. Справа в тому, що українські військові навчилися вправно збивати їх ракетами, тому ворог боїться залітати у зону дії нашої ППО.
Окупанти вимушені тепер використовувати Ка-52 на далеких відстанях, що сильно впливає на їх ефективність.
Раніше Штупун заявляв, що вертольоти-52 становлять загрозу для української бронетехніки, адже здатні завдавати ударів з відстані у приблизно 10 кілометрів. Тоді ж речник спрогнозував, що атака на аеродром в окупованому Бердянську, де якраз базувалися гелікоптери Ка-52, у перспективі може зменшити кількість російських авіаударів на тій ділянці фронту.
Не хочуть долі Су-25
- Пілоти вертольотів бояться – і не даремно, не хочуть собі долі Су-25. Нагадаємо, що за останні 10 днів ворог втратив вже 5-ий такий літак. Су-25 росіяни використовують для штурму Авдіївки. Саме там, на Донеччині, вони два дні поспіль "падають".
- Військовий льотчик-інструктор пояснив часте збиття Су-25. По-перше, це пов'язано зі збільшенням у 3-4 рази кількості вильотів на Авдіївському та Луганському напрямках, де росіяни проводять наступальні дії. По-друге, за штурвалом цих літаків нерідко сидять "жовторотики", які погано орієнтуються в ситуації і можуть заскочити у зону роботи української ППО.
- Так, наприклад, сталося із Мі-8, який теж нещодавно "приземлили" українські бійці.