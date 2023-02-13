Кадиров дорікнув Україні, що вона не допомогла Чечні у війні з Росією: яка мета цього звернення
Кілька тижнів тому Рамзан Кадиров дав інтерв'ю, де жалівся, що Україна не допомогла свого часу Чечні у війні з Росією. Насправді завдяки цьому він звертався до свого народу.
Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиціонер зі США Андрій Піонтковський. Крім того, Кадиров обізвав Зеленського й захотів з ним перемовин віч-на-віч.
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Кадиров дорікнув Україні
Піонтковський розповів, що пару тижнів тому Кадиров дав інтерв'ю, у якому певною мірою звернувся до українців. Мовляв, вони кілька років героїчно бились за незалежність Ічкерії проти імперської Росії. І ніхто їм не допоміг, ані Захід, ані українці, й Чечня вимушена була відступити.
Та проте, він потім почав перераховувати, дивіться, мовляв, скільки нам грошей дають, відновили Грозний тощо,
– зазначив російський публіцист зі США.
Піонтковський про те, яка мета звернення Кадирова, у якому він дорікнув Україні: дивіться відео
Це звернення до свого народу
Він продовжив, що це звернення Кадирова до свого народу. Він уже бачить себе у постпутінській Росії і для нього головним буде розв'язати 2 речі:
- Захистити Чечню від постпутінських силовиків, які його ненавидять.
- Захищатись усередині Чечні від внутрішніх ворогів, які не схвалювали його політики союзу з Путіним, мовляв, для того, аби врятувати Чечню.
"Я думаю, що там закладався приблизно такий меседж. Мовляв, нам довелось прикинутись лояльними, але, подивіться, скільки грошей я змусив цих російських собак нам заплатити, яку данину вони нам виплачували. Я майже впевнений, що саме це й малось на увазі" – зауважив російський опозиціонер зі США.
Новини Чечні: останні події
- Командира спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, ймовірно, намагалися отруїти. Самопроголошений очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на Алаудінова буцімто скоїли замах.
- Росія скерувала на місце землетрусів у Туреччині кадирівців. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, вони можуть опинитися і в Кишиневі.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров взагалі не орієнтується в теперішній ситуації. Ба більше, він не в стані контролювати життя країни.