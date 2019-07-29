Кадровий скандал на Луганщині: Пристюк хоче посадити свою подругу на фінансові потоки в ОДА

Близький до Олександра Єфремова колишній губернатор Луганської області Володимир Пристюк лобіює призначення екс-регіоналки Олени Сутягіної на посаду директора департаменту фінансів. Примітно, що Олена Вікторівна останні кілька років тісно працювала з попереднім виконувачем обов'язків голови ОДА Сергієм Філем.

Кваліфіковані кадри, як відомо, вирішують в робочому процесі практично все. Воюючій п'ятий рік і розірваній територіально Луганщині у цьому плані важче за всіх в країні. Відтік фахівців, що почався в 2014 році через низку об'єктивних причин, сьогодні призвів до загрозливого дефіциту людей, здатних хоча б якось утримувати і стабілізувати ситуацію в прифронтовій області.

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Здавалося б, досвід роботи на цій території і знання загальної специфіки регіону – плюс для претендента на одну з управлінських посад в обладміністрації, але, як стверджував герой одного з анекдотів про Чапаєва і Петьку, "є нюанс".

Буквально на днях співробітники Луганської обласної військово-цивільної адміністрації отримали букет неприємних відчуттів з тривоги, здивування і нерозуміння того, що відбувається. Причиною стала поява в стінах обладміністрації Олени Вікторівни Сутягіної. Луганчанам особистість громадянки Сутягіної відома добре, оскільки за часів розквіту регіоналів в області Олена Вікторівна була аж ніяк не останньою людиною в партійній ієрархії і обіймала впливову посаду начальника КРУ.

За словами джерела в Луганській обладміністрації, зараз Сутягіна претендує на посаду заступника голови ОДА Віталія Комарницького або посаду начальника Департаменту фінансів. Нібито її документи відправлені на спецперевірку.

Щоб зрозуміти, хто така Олена Сутягіна важливо простежити її трудове досьє.

До 2009 року життя Олени Вікторівни була досить тривіальним. У далеких 90-х вона працювала економістом на "Луганському енергозаводі". На початку нульових – головним бухгалтером ТОВ "Луганскхімізоліт", головним ревізором-інспектором Державної податкової інспекції в Жовтневому районі Луганська, директором з фінансів та економіки в ТОВ "ЛОТІС", заступник директора з економіки в Луганськтеплокомуненерго.

Кар'єрний злет Сутягіної тісно пов'язаний зі сходженням на політичний олімп Луганській області її шефа – Володимира Пристюка. З листопада 2009 року Сутягіна заходить начальником управління економічного та фінансового моніторингу в Виконавчий апарат Луганської обласної ради. Тоді Пристюк обіймав посаду першого заступника голови облради (главою був регіонал Валерій Голенко – 24 канал). У березні 2010 року Голенка призначають губернатором Луганщини. Подейкують, що саме Пристюк тоді мав би стати головою ОДА, однак щось пішло не так. Через місяць після свого призначення Голенко відправляє подання на призначення Сутягіної начальником КРУ в Луганській області. А в травні її вже представляють колективу.

А через півроку, в листопаді 2010, Володимир Пристюк став таки головою Луганської ОДА. Всю подальшу діяльність Сутягіну на зазначеній посаді луганчани іменували не інакше, як "представницю сфери інтересів Пристюка". В цьому ж році Сутягіна була обрана депутатом Луганської обласної ради за списками "Партії регіонів".

На сайті регіоналів досі висить скандальна заява членів президії Луганської облради, датована 14 січня 2011 про "задоволення рішенням суду про визнання незаконним і скасування указу Президента України Віктора Ющенка №46/2010 від 20 січня 2010 року про присвоєння Степану Бандері звання "Герой України". Текст заяви в кращих традиціях регіоналів рясніє трешевими кліше про "ідеологію нацизму Гітлера", пам'ять знищення "коричневої чуми" дідами і неприйняття націоналізму.

Тоді луганські регіонали примудрилися звинуватити в "політичній провокації" глав Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської облрад, які, зі зрозумілих причин, сповідували зовсім іншу риторику. Під заявою стоїть підпис голови постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів Луганської облради – Олени Вікторівни Сутягіної.

Працювати в "інтересах регіону" (читай – кишень Пристюка), в якості начальника КРУ і, після скасування структури, обласної Держфінінспекції Сутягіна продовжила до 2014 року. З початком бойових дій на території Луганська Сутягіна не вважала за належне спробувати евакуювати облуправління Держфінінспекції, і, кинувши співробітників і всю документацію, виїхала до Києва.

Наступні згадки в ЗМІ про Сутягіну з'являються вже на Полтавщині. 29 січня 2016 року їй не вдалося пояснити журналістам "Громадського", хто вона, і що робить в Полтавській облраді. За фактом же, Сутягіна на посаді так званого "помічника-консультанта" голови облради Олександра Біленького займалася тим, у чому набила руку під крилом у Пристюка – "ефективно господарювала" у фінансовій сфері.

"Механізм розкрадання бюджетних коштів теж встановлений депутатами бюджетної комісії облради. Коротенько він виглядає так. З подачі керівництва ОДА та за погодженням з керівництвом облради на сесії останнього виносилися численні "внесення змін" в регіональні програми, затверджені раніше, науково розроблені і дійсно корисні для регіону. У ці "зміни" закладалися витрати бюджету або на фінансування об'єктів в інтересах чийогось приватного бізнесу. Або призначені для брутального "розпилу" – як, наприклад, так зване "розчищення русел" малих і середніх річок області, на яке списувалися бюджетні мільйони без будь-якого позитивного для природи ефекту. А ще гроші "заганялись" на обласні комунальні підприємства, де керівництво облради та ОДА розставив "своїх людей". При цьому ці самі комунальні підприємства заганялись в збитки з можливим прицілом на їх майбутню приватизацію", – так описували журналісти механізми полтавських схем. Для луганчан, втім, в такому підході до "господарювання" немає нічого нового або дивного.

Є ще один важливий факт: в Полтаві Сутягіна не просто стикалася в коридорах облради з Сергієм Філем, а й співпрацювала з ним в ході місцевих виборів в 2016 році. Тим самим Філем, який був виконувачем обов'язків голови Луганської обладміністрації з листопада 2018 по липень 2019 року.

"В апараті обласної ради створено так зване "тіньове управління", яке офіційно на роботі не оформлене, але впевнено дає "сумнівні" вказівки працівникам апарату та директорам комунальних підприємств. Замість руйнування корупційних схем спостерігаємо створення нових, на фінансові потоки яких поставлені "персони" з інших областей... Регіоналка Олена Сутягіна, яка працювала "на громадських засадах", мала вільний доступ до бюджету області, "вводила луганські стандарти" на Полтавщині", – ось так описував ситуацію в Полтаві у лютому 2016 учасник "Громадського майдану Полтавщини" Олександр Лещенко.

У зв'язку з цими фактами біографії Олени Сутягіної виникає питання: голова Луганської ОДА Віталій Комарницький та його безпосередній куратор Максим Ткаченко взагалі в курсі, з ким вони ведуть розмови? Або, може, це усвідомлена політика нової влади?

Яким проблемам приділяє увагу експерт в шоу-бізнесі і медійній сфері Ткаченко, якщо настільки публічна особа, як голова ОДА, наполягає на "нових порядках", які його медійність можуть просто "поховати", як розповідь про вбивство вовчиці. Мова про нову вимогу Комарницького до хлопців з Нацгвардії, що охороняє вхід в ОДА. Тепер військові зобов'язані віддавати Комарницькому честь. На яких підставах – не зрозуміло. Такого собі в ОДА ще не дозволяв ніхто з попередніх керівників. Так що питання про інформованість і компетентність залишається відкритим.

Автор: Віталій Стешенко