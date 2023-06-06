Будинки пливуть за течією по Дніпру, на островах Херсонщини затоплення до дахів

Внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонську область затоплює вода. Влада евакуює мешканців та закликає людей виїжджати з небезпечних регіонів самостійно.

У мережі почали публікувати відео, на яких будинки наче іграшкові пливуть по Дніпру. Варто зазначити, що влада ще вранці оголосила про евакуацію та попереджала, що через 5 годин вода сягне критичного рівня.

Що відбувається на Херсонщині

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував декілька відео, на яких видно масштабні та жахливі наслідки затоплення Херсонської області через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції.

Світ має бачити та реагувати на наслідки російського тероризму проти цивільного населення України, а також екоциду,

– заявив Андрій Єрмак.

На Херсонщині всі будинки у воді, видно тільки дахи: дивіться відео

Посеред Нової Каховки плавають лебеді: дивіться відео

Будинок "пливе" по річці: дивіться відео

Як виглядає центр Нової Каховки: дивіться відео

Рівень води в зоні підтоплення Херсона може піднятися до п'яти метрів: дивіться відео

Росія підірвала Каховську ГЕС: основне

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС рівень води у Дніпропетровській області стрімко знижується – до 15 сантиметрів за годину. Тому влада закликає людей запасатись водою.