Україна назве прізвища росіян, причетних до підриву Каховської ГЕС: розмова з Даніловим

У ніч проти 6 червня російські терористи вдалися до чергового злочину проти людства та підірвали Каховську ГЕС. На жаль, невдовзі Каховське водосховище припинить своє існування.

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Найважливіше з розмови – читайте далі у матеріалі.

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Каховське водосховище припинить своє існування

Унаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС є підтоплення житлових будівель. Утім, на щастя, жертв серед цивільного населення та військових немає. Станом на 20:00 6 червня евакуювали приблизно півтори тисячі людей.

Каховська ГЕС розташована на Півдні України за 5 кілометрів від міста Нова Каховка Херсонської області. Російські терористи захопили Північнокримський канал та Каховську ГЕС ще у перші дні повномасштабного вторгнення на територію України – у лютому 2022 року.

Вище військово-політичне керівництво нашої держави проінформувало про підрив Каховської ГЕС о 2:50 6 червня – одразу після чергового терористичного акту росіян на території України. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО зібрати екстрене засідання.

Будемо дуже уважно стежити за подіями, як вони розвиватимуться далі. Є математичні розрахунки, як можуть розвиватися події. Але вода – це така стихія, яку вкрай складно спрогнозувати,

– підкреслив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони зазначив, що за 3–4 дні Каховське водосховище, на жаль, припинить своє існування. На який час – залежатиме від обставин після війни.

Данілов про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

Чи вплинув підрив ГЕС на Запорізьку АЕС

Наразі Україна не контролює Запорізьку АЕС, так само як і Каховську ГЕС. Питання щодо безпеки ЗАЕС розглянули 6 червня під час засідання РНБО. Данілов повідомив, що про ситуацію з безпекою на атомній електростанції доповів президент "Енергоатому" Петро Котін.

Немає ніякого підвищення норм, які існують. Те, що стосується ЗАЕС – на жаль, нині вона в руках терористів. Те, що стосується охолодження – там є подвійна система захисту,

– наголосив секретар РНБО.

Наразі проблем щодо охолодження агрегатів Запорізької атомної електростанції, які могли б існувати, не бачать. Крім того, на думку Данілова, окупанти не зроблять техногенної катастрофи, коли тікатимуть із ЗАЕС. Усе через рівень відповідальності.

Так, у разі терористичного акту на території атомної станції існування Росії у її сьогоднішньому вигляді буде під питанням. А відповідальність для вищого керівництва країни-агресорки настане миттєво.

Ба більше, Данілов підкреслив, що з часом стане відомо, хто віддавав накази та брав участь у підриві Каховської ГЕС, й Україна назве прізвища терористів.

Наслідки відчує не лише Україна, а ООН знову "відзначилася"

Росія вже понад 460 днів чинить геноцид проти українського народу. Водночас ООН цинічно відзначала день російської мови у той час, коли загарбники чинили чергову катастрофу на території України.

Терористичний акт здійснила країна, яка вже понад 460 днів веде відкриту війну проти нашої незалежності. Наголошувати про такий день – у світі відбувається не зовсім те, що мало б відбуватись, якщо ми говоримо про совість, справедливість та інші речі,

– сказав Данілов.

До того ж внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС щонайменше 150 тонн машинного мастила вилилось у море. Відтак, це становить загрозу не лише для України, але й для інших держав, які розташовані на березі Чорного моря.

Чому росіяни підірвали Каховську ГЕС

Гідроелектростанція перебувала під контролем російських окупантів. Данілов пояснив, вони підірвали її, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Однак ніщо не завадить українським захисникам звільняти території нашої Батьківщини.

"Вони вважали, що це може бути одним із напрямків нашого контрнаступу. Щоб відтермінувати наш наступ, вони зробили такий терористичний акт. Це не зупинить ЗСУ. Їхні дії не будуть впливати на боєздатність ЗСУ", – підкреслив він.

На Львівщині затримали 3 зрадників

На Львівщині Служба безпеки України затримала двох військових та лікарку, які дислокувалися на Яворівському полігоні. Зрадники працювали на країну-агресорку.

Данілов зазначив, що Росія дуже давно готувалася до війни проти нашої держави, тому вербувала величезну кількість громадян. Українські силові структури щодня борються зі зрадниками нашої країни.

"Оцю "занозу", яка є в нашому "тілі", кожного дня СБУ, контррозвідка, військова контррозвідка витягують", – зауважив Олексій Данілов.

Підрив Каховської ГЕС: найголовніше