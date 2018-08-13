Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино

"Стус" стал самым ожидаемым украинским фильмом всех времен. Этот шанс нельзя потерять.

Если Госкино хочет сделать фильм "Стус" самым кассовым фильмом Украины всех времен, а продюсеры фильма искренне хотят, чтобы налогоплательщики были им благодарны за потраченные из бюджета 20 миллионов, предлагаю:

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1) сценарий фильма "Стус" выложить в интернет;

2) сцену, где по заданию КГБ адвокат Виктор Медведчук помогает осудить невиновного Стуса, чтобы сделать себе карьеру, вынести на общественное обсуждение, чтобы все желающие граждане могли внести свои предложения в сюжет. Это обеспечит огромный охват и зрительские ожидания;

3) добавить сюжетную линию как Медведчук оказался агентом КГБ с псевдонимом "Соколовский", стал кумом своего куратора из КГБ – Путина, продолжает выполнять задачи спецслужб во время войны РФ против Украине, и потому Медведчук пытается надавить на продюсеров фильма, чтобы сорвать съемки правды о Стусе, убрать из фильма московский след; 4) идея фильма благодаря этому вырисовывается четко: попытка опорочить поэта, украинского патриота Донбасса Василя Стуса продолжается даже спустя десятки лет, и все это время продолжаются попытки РФ дискредитировать и уничтожить Украину на Донбассе.

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