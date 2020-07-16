Фракція "Слуга народу" на засіданні 16 липня провела праймеріз кандидатів у мери столиці. Перемогу отримала депутатка від партії Ірина Верещук.

У внутрішньопартійних перегонах взяли участь Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура й Дмитро Гурін, повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Як проголосували "слуги народу":

Ірина Верещук – 87 голосів;

Олександр Дубінський – 41 голос;

Микола Тищенко – 30 голосів;

Дмитро Гурін – 15 голосів;

Олександр Качура – 3 голоси.

Крім голосування членів партії, також враховувалися ще два аспекти – поточна соціологія кандидатів, а також особистий бал від президента Володимира Зеленського.

Глава держави зі свого боку відзначив, що голосування партійців і соціологія вказували на правильність вибору на користь Ірини Верещук. Тож Зеленський вже нічого не вирішував, а просто підтримав рішення партії.

За всіма трьома аспектами Ірина Верещук перемогла, тож вона буде найкращим, найрозумнішим і найсимпатичнішим кандидатом,

– запевнив президент.

Ірина Верещук раніше вже була міською головою міста Рава-Руська, що у Львівській області. Президент зауважив, що цей досвід буде їй дуже корисним.

Сама кандидатка в мери Києва запросила на дебати майбутніх кандидатів чинного мера Києва Віталія Кличка й погодилася з жартом Давида Арахамії про "стадіон – так стадіон".

Що таке праймеріз? Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Вибори у Києві: коротко про головне

Вибори мера Києва і Київради заплановані на 25 жовтня 2020 року.

За даними соціологів, лідером симпатій на виборах до міської ради є президентська партія "Слуга народу".

Водночас дослідження кількох соціологічних груп свідчать про те, що найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.

Нагадаємо! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад.