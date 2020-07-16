Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом в мери Києва
Фракція "Слуга народу" на засіданні 16 липня провела праймеріз кандидатів у мери столиці. Перемогу отримала депутатка від партії Ірина Верещук.
У внутрішньопартійних перегонах взяли участь Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура й Дмитро Гурін, повідомила кореспондентка 24 каналу.
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Як проголосували "слуги народу":
- Ірина Верещук – 87 голосів;
- Олександр Дубінський – 41 голос;
- Микола Тищенко – 30 голосів;
- Дмитро Гурін – 15 голосів;
- Олександр Качура – 3 голоси.
Крім голосування членів партії, також враховувалися ще два аспекти – поточна соціологія кандидатів, а також особистий бал від президента Володимира Зеленського.
Глава держави зі свого боку відзначив, що голосування партійців і соціологія вказували на правильність вибору на користь Ірини Верещук. Тож Зеленський вже нічого не вирішував, а просто підтримав рішення партії.
За всіма трьома аспектами Ірина Верещук перемогла, тож вона буде найкращим, найрозумнішим і найсимпатичнішим кандидатом,
– запевнив президент.
Ірина Верещук раніше вже була міською головою міста Рава-Руська, що у Львівській області. Президент зауважив, що цей досвід буде їй дуже корисним.
Сама кандидатка в мери Києва запросила на дебати майбутніх кандидатів чинного мера Києва Віталія Кличка й погодилася з жартом Давида Арахамії про "стадіон – так стадіон".
Що таке праймеріз?Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.
Вибори у Києві: коротко про головне
- Вибори мера Києва і Київради заплановані на 25 жовтня 2020 року.
- За даними соціологів, лідером симпатій на виборах до міської ради є президентська партія "Слуга народу".
- Водночас дослідження кількох соціологічних груп свідчать про те, що найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.