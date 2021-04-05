Сильний кашель та температура: Навальний заявив про спалах туберкульозу в колонії

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Ув'язнений Олексій Навальний розповів, що має погане самопочуття. Крім того, у його загоні в колонії вже трьох людей госпіталізували з туберкульозом. Самого опозиціонера теж перевели у медично-санітарну частину.

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Інстаграм Олексія Навального

Загалом у загоні 15 людей, тобто 20% – хворі на туберкульоз. Звернення Навального опублікували в його соцмережах.

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В якому стані Навальний

Опозиціонер заявив, що попри наявність хворих, начальство намагається приховати статистику. Навальний має температуру – 38,1 градуса, а також сильний кашель. Крім того, політик продовжує голодувати.

У мене є гарантоване законом право запросити лікаря-фахівця своїм коштом,
– наголосив політик.

За інформацією "Известий", Навального вже перевели в медико-санітарну частину, де він перебуває під наглядом спеціалістів. У нього взяли необхідні аналізи, зокрема, тест на коронавірус.

Що цьому передувало

  • Навальний оголосив голодування 31 березня.
  • Він вимагав пустити до нього лікаря, оскільки кілька тижнів скаржився на болі в спині та нозі.

Ув'язнення Навального: коротко