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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Катастрофа MH17 у небі над Донбасом: Луценко пригрозив політикам і генералам з Росії

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Getty images

      Генпрокурор Юрій Луценко анонсував ще підозри за справою про збиття малазійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом. Вони стосуються не лише простих російських солдатів, а і тамтешніх генералів і політиків. Щоправда, очільник ГПУ у співпрацю з Кремлем щодо цієї справи не вірить.

      19 червня Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів оприлюднила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського Boeing-777, що виконував рейс MH17 з нідерландського Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його у червні 2014 року у небі над Сходом України.

      Важливо! Bellingcat назвав імена причетних до катастрофи MH17

      За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" є винними:
      – Ігор Гіркін;
      – Сергій Дубинський;
      – Олег Пулатов;
      – Леонід Харченко.

      Тим часом, Служба безпеки України за цією справою повідомила про підозру також вищезазначеним особам. За словами генпрокурора Юрія Луценка, якщо уважно перечитати текст підозр та переглянути оприлюднені розмови підозрюваних, можна зрозуміти дорожню карту наступних. Як пояснив чиновник, у фокусі слідства перебувають російські військові та політики, які виконували та організовували цей злочин.

      Ми вважаємо, що сьогодні зроблений критично важливий крок... Це перші конкретні підозри та початок у березні 2019 року судового розгляду. За ними звичайно йтимуть усі решта. Скільки їх буде – покаже слідство як України, так і спільної слідчої групи. Ще раз повторюю, що мовиться про те, що ми починаємо від солдатів, а завершуємо генералами та політиками,
      – зауважив очільник ГПУ.

      Текст підозри Ігорю Гіркіну 

      Текст підозри Сергію Дубинському

       

      Текст підозри Олегу Пулатову 

      Текст підозри Леоніду Харченку 

      Водночас він додав, що абсолютно не вірить у співпрацю з Кремлем щодо цієї справи.

      "Тому я би дуже рекомендував усім російським громадянам, причетним до цього злочину, якомога швидше зв'язатися з українською або голландською прокуратурою та отримати статус свідка під захистом. Бо стиль поведінки Кремля з підлеглими, які вчиняють злочини за кордоном, – добре відомий усій світовій громадськості", – констатував Луценко.

      Що кажуть у Кремлі? У Росії прокоментували підозри фігурантам катастрофи МН17: звинувачують Україну

      Суд над чотирма вищезазначеними підозрюваними у збитті Boeing рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі (Нідерланди).

      Що відомо про катастрофу Boeing-777 рейсу MH17 у небі на Донбасом? Його збили у небі поблизу Тореза 17 липня 2014 року. У результаті загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – загалом 298 осіб. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів з’ясувала, що авіасудно було збито ракетою BUK TELAR з комплексу "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації з Курська. За інформацією волонтерської групи розслідувачів Bellingcat, до завезення "Буку» з Росією є причетним офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков із позивним "Оріон".

      Те, що Росія є відповідальною за катастрофу, також офіційно вважають Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      Катастрофа, Boeing-777, MH-17, Нідерланди, Росія, Донбас
      Катастрофа МH17 у небі над Донбасом: інфографіка 24 каналу 

      як розгорталися останні події навколо справи MH17:
      blog_ava
      Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
      19 червня
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      Теги: Новини політики Юрій Луценко ГПУ Розслідування Україна – Росія Новини Росії MH17 Новини України
      Джерело: 24 канал
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