Католицьке Різдво в Україні: журналіст сповістив, на що українцям варто звернути увагу

Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон вважає, що святкування католицького Різдва ще більше наближує Україну до Європи, однак водночас він виступає проти великої кількості вихідних.

Такі слова його пролунали у ефірі телеканалу News One.

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"В Україні багато людей святкують католицьке Різдво. Це ще більше наближає нас до Європи. Європа святкує католицьке Різдво. Це правильно, це добре, так має бути. Єдине, що б я хотів, щоб у нас було набагато менше вихідних", – зауважив журналіст.

За його словами, українці дуже багато гуляють, натомість дуже мало працюють.

"Я не закликаю працювати нас, як південні корейці або японці – так можна звихнутися, але працювати треба більше, якщо ми хочемо чогось досягти", – резюмував Гордон.