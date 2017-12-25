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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Католицьке Різдво в Україні: журналіст сповістив, на що українцям варто звернути увагу

23:59, 25 грудня 1208 Читать новость на русском
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон / Vse. Media

Відомий український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон вважає, що святкування католицького Різдва ще більше наближує Україну до Європи, однак водночас він виступає проти великої кількості вихідних.

Такі слова його пролунали у ефірі телеканалу News One.

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"В Україні багато людей святкують католицьке Різдво. Це ще більше наближає нас до Європи. Європа святкує католицьке Різдво. Це правильно, це добре, так має бути. Єдине, що б я хотів, щоб у нас було набагато менше вихідних", – зауважив журналіст.

За його словами, українці дуже багато гуляють, натомість дуже мало працюють.

"Я не закликаю працювати нас, як південні корейці або японці – так можна звихнутися, але працювати треба більше, якщо ми хочемо чогось досягти", – резюмував Гордон.

Нагадаємо, 16 листопада Депутати Верховної Ради підтримали рішення зробити вихідним Католицьке Різдво, яке відзначають 25 грудня, натомість 2 травня – стало робочим днем. Згодом під документом свої підписи поставили спікер парламенту Андрій Парубій і президент Петро Порошенко.

Теги: Новини України Новини політики Різдво Новорічні свята Європа журналісти
Джерело: 24 Канал
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