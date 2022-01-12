У казахському Алмати за добу затримали 1 700 протестувальників
12 січня 2022 , 15:18Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
У Казахстані через масові протести ситуація залишається напруженою. Зокрема, в Алмати впродовж доби затримали майже 1 700 учасників протестів.
Про це повідомила комендатура міста. Також вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та майже півтори тисячі боєприпасів.
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Варто зауважити, що наразі достеменно невідомо, скільки людей загинули під час протестів. Влада країни 9 січня заявила про 164 жертви, однак згодом цю інформацію спростували. Мовляв, публікація статистики – це "технічна помилка".Зверніть увагу! На території Казахстану 6 січня ввели режим надзвичайного стану, який триватиме до 19 січня. У регіонах на період його дії також запровадили комендантську годину з 23:00 до 7:00.
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Ситуація у Казахстані: останні новини
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вперше з початку протестів прибув в Алмати. Очевидці помітили президентський кортеж.
- З Казахстану збираються виводити війська ОДКБ, які ввели для стримування протестів. Це відбуватиметься у співпраці з правоохоронцями країни. Для цього вже розробляють спільний план дій.
- Офіційно в Казахстані перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ. Про це мовиться у стенограмі саміту Організації Договору про колективну безпеку, опублікованої на сайті Кремля.
- Аеропорт в Алмати поки закритий. Однак його роботу можуть відновити вже з 13 січня.
- Токаєв призначив новий уряд країни. Втім, на ключових посадах чиновники не змінилися.
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