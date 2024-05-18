Кілька десятків поранених, четверо вбитих: росіяни масовано вдарили по кількох районах Харкова
Останні дні Харків знаходиться під постійними ударами російських окупантів. 18 травня ворог знову застосував керовані авіабомби по місту.
Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти атакували в Харкові приватний сектор. Там дуже пошкоджено три будинки.
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Наслідки атаки
Кореспондентка зауважила, що довкола влучання ще понад десяток руйнувань. Внаслідок удару є п'ять поранених, серед них двоє дітей.
Люди знаходилися у своїх кімнатах приватних будинків та займалися буденними справами, коли трапився удар,
– зазначила Анна Черненко.
Яна, мешканка зруйнованого обстрілом будинку, родичка поранених, розповіла що трапилось із її рідними.
Сестра з сім'єю були в лікарні. Їм наклали шви, зараз їдуть уже додому. Коти та собаки в шоці, вони теж поранені – зараз у сусідів перебувають. Я не знаю, чи будинок підлягає відновленню, чи ні. Це вже другий приліт був. Перший у 2022 році, тоді не так було зруйновано, тому його відновили. А тепер не знаю чи вдасться,
– сказала вона.
Наслідки російського обстрілу/ Фото Анни Черненко
Вчора, 17 травня, у цьому ж районі постраждало цивільне приватне підприємство від влучань двох КАБів.
Була дуже велика пожежа, яку багато годин гасили наші рятувальники. На жаль, там жахливі цифри щодо поранених і вбитих – 31 людина постраждала, 4 загинуло. У лікарні перебуває 16 осіб, із них двоє у важкому стані. Всі люди є співробітниками підприємства, яке потрапило під удар,
– підкреслила кореспондентка.
Обстріли по Харкову стали щоденними. Окупанти застосовують кілька снарядів за один раз. За словами Анни Черненко, часто бувають і комбіновані атаки.
Вночі серію ударів завдали безпілотниками, потім ракетами й знову повторили удари безпілотниками. Ворог проводить масовані атаки,
– наголосила вона.
Що відбувається на Харківщині: основне
- Володимир Зеленський відповів на питання про ризик наземного наступу в Харкові, підтвердивши, що вороги мають такі наміри. В інтерв'ю AFP український президент сказав, що росіяни хочуть наступати, але розуміють, що це буде дуже складно.
- Росія розпочала наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Естонська розвідка заявила, що немає жодних ознак того, що росіяни планують захопити Харків. Замість цього Росія прагне створити буферну зону в Харківській області.
- Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наші військові займають позиції в Харківській області. Він наголосив, що росіяни користуються затримкою у постачанні зброї, яку партнери обіцяли нашій державі.