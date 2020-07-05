На кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Шегині" затримали жителя Львова. Він намагався переправити до сусідньої країни майже кілограм амфетаміну.

Чоловік мав при собі кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі

Правопорушником виявився 27-річний житель Львова. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області у фейсбуці.

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Окрім кілограма амфетаміну, чоловік мав при собі ще й 300 таблеток екстазі. Наркотики львів'янин сховав у одязі і мав намір через піший перехід потрапити до Польщі.

Психотропні речовини вилучили та направили на експертизу.

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі

Затриманому інкримінують замах на незаконне переміщення через митний кордон України психотропних речовин в особливо великих розмірах. За це чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 6 липня суд обере правопорушнику запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.



Чоловік прямував до Польщі / Фото Прокуратури Львівської області



Наркотики були сховані в одязі / Фото Прокуратури Львівської області