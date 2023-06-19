Китай змінює стратегію: як на це впливає контрнаступ ЗСУ

Одна з головних подій минулого тижня – візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Не викликає сумнівів, що на зустрічі говорили й про Україну, щодо якої в Китаю є своя особлива позиція.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, зараз Китай зайняв вичікувальну позицію й активізує свій мирний план вже після завершення українського контрнаступу.

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Інтереси Китаю в російсько-українській війні

На думку політолога, Китаю вигідна слабкість Росії. Але також Китаю вигідне замороження російсько-української війни, яке б могло створити додаткові проблеми для Заходу і відволікти США від Азії.

Завершення війни на умовах Росії зараз виглядає малоймовірним. Тому Китай скоригував свою стратегію і чекає розв’язки на полі бою.

Свій мирний план Китай опублікував 24 лютого 2023 року. Це сталося напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви. На той час китайський президент відмовлявся від розмови з Володимиром Зеленським.

Поки що мирний план Китаю відкладений у довгу шухляду. Про нього згадають значно пізніше, коли настане слушний момент.