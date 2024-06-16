У Байдена назвали справжню причину, чому Китаю немає на Саміті миру
Джерело:AP News
За участі майже сотні делегацій різних країн світу у Швейцарії триває Саміт миру. У Білому домі пояснили відсутність представників Пекіну.
Раніше Пекін пояснив, що не братиме участі в Саміті, бо вважає, що на ньому має бути присутня Росія. У Байдена назвали свою версію китайської позиції.
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На прохання Кремля
Так, головний радник президента США із зовнішньої політики Джейк Салліван припустив, що Сі Цзіньпіна попросив не приїжджати до Швейцарії Путін.
Я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я вважаю, що країни повинні звернути на це увагу,
– сказав чиновник.
Нагадаємо, що Китай усіляко намагався зірвати проведення Саміту миру, закликаючи інші країни його ігнорувати. Крім того, у Сі є альтернативний план досягнення миру в Україні.
Під час саміту "Великої сімки" президент Зеленський заявив, що лідер КНР пообіцяв йому не продавати Росії жодного озброєння. Також політик наголосив, що готовий до діалогу з Китаєм, якщо той має свій мирний план.
Раніше глава держави говорив, що Китай постачає країні – агресорці деталі, які вона використовує для виробництва зброї.
Саміт миру у Швейцарії стартував: що відомо
- У Зеленського не виключили, що на наступному мирному саміті будуть присутні представники країни – агресорки. Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що на другому саміті Росії покажуть готовий мирний план, який буде напрацьовано за підсумками саміту у Швейцарії.
- Напередодні саміту Володимир Путін висунув свій "мирний" план. Відповідно до нього, Україна повинна віддати Росії свої чотири області, відмовитися від НАТО та погодитися на нейтральний статус. Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пропозиція очільника Кремля на саміті не обговорювалася. Німецький політик підкреслив, що заява Путіна не була серйозною, її мета – відвернути увагу від конференції.
- У ЗМІ дізналися текст підсумкової декларації Саміту миру. Зазнається, що країни погодять спільне бачення по трьох пунктах: ядерній безпеці, вільному судноплавству, обміну полонених за принципом "всіх на всіх", повернення депортованих дітей. Крім того, у комюніке йтиметься, що мир в Україні має базуватися на повазі до її суверенітету і територіальної цілісності, а також про потребу залучення Росії до діалогу.