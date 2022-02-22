Китай відреагував на рішення Росії про легітимізацію бойовиків на Донбасі

На екстреному засіданні Ради безпеки ООН Китай висловився стосовно визнання окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. У заяві мовилось про те, що всі сторони мають бути стриманими.

Про це повідомив постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь. Водночас він наголосив, що необхідно уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість.

До теми Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через Україну: головні тези

Китай закликав до миру

Ми вітаємо й заохочуємо всі зусилля та закликаємо зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації для пошуку розумних рішень розв'язання проблем один одного на основі рівності й взаємоповаги,

– заявив представник КНР.

Як зазначив Цзюнь, ситуація, яка зараз склалася в Україні, є наслідком багатьох складних чинників. Крім того, він додав, що держави мають вирішувати міжнародні суперечки мирними методами згідно зі статутом ООН.

Екстрене засідання Радбезу ООН: що відомо

У вечері 21 лютого Володимир Путін скликав засідання ради безпеки Росії. Після його закінчення глава держави-агресорки зробив абсурдну заяву, визнавши окуповані Росією території Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ніч на 22 лютого заявив, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це слід зробити через злочинні дії Росії.

Франція відреагувала на абсурдне рішення Путіна про визнання незалежності бойовиків. Еммануель Макрон закликав зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Водночас у Європейському Союзі теж підтримали термінове скликання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Крім того, США теж виступили за термінове зібрання Ради безпеки ООН. Постійний представник США при ООН наголосив, що визнання Росією бойовиків загрожує міжнародному порядку.

Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання 22 лютого, яке розпочалося близько 4:00 за київським часом. Визнання Росією бойовиків засудила низка країн.

На засіданні виступив представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Його промова була одразу після виступу російського представника Василя Небензі.

Актуально – звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі: дивіться відео