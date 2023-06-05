Посередництво Китаю у війні Росії проти України: Резніков назвав умову, за якою це може статися

Очільник Міноборони Олексій Резніков висловився щодо можливого посередництва Китаю в закінченні повномасштабної агресії Росії проти нашої країни. За його словами, Україна готова прийняти пропозицію Пекіна, якщо він змусить Путіна залишити всі окуповані території.

Резніков додав, що лише тоді Київ вважатиме Китай "ефективним перемовником". Крім цього, він додав, не почув від китайської сторони жодної заяви щодо тиску на Росію з метою віддати назад окуповані території.

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Резніков різко відповів щодо посередництва Китаю у війні

Український очільник Міноборони зазначив, що він хоче бачити докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Тому, якщо Китай зацікавлений у посередництві, він має змусити російську армію вивести свої збройні сили з території України.

Якщо ні, вибачте, з якої (причини – 24 Канал) ми будемо сидіти й витрачати час?

– наголосив Резніков.

Також Резніков зазначив, що на безпековому форумі в Сингапурі він зустрівся зі своїм китайським колегою Лі Шанфу. Міністр зауважив, що кроки Китаю щодо переконання Росії зупинити війну йому поки невідомі.

"Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія – молодшим. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", – сказав він.

Попри це, він додав, що це є "більше надією, аніж вірою".

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