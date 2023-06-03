Китай запропонував використати "всі засоби" для врегулювання війни в Україні, – Міноборони

У Олексія Резнікова розповіли, що Китай запропонував Україні спробувати припинити війну з Росією, використавши "всі засоби". Також Пекін пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував це на зустрічі з главою Міноборони України 3 червня в Сінгапурі. Глави Міноборони країн приїхали на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла".

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Що відомо про зустріч Резнікова з главою Міноборони Китаю

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів журналістам, що Китай продовжував наполягати на ролі миротворця у війні, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою. Натомість українська сторона під час зустрічі намагалась поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях.

Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом. Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку,

– розповів заступник Олексія Резнікова.

Видання також зауважило, що:

Пекін активізував зусилля з проведення переговорів про припинення війни Росії в Україні в рамках ширшого плану, який очолив лідер Китаю Сі Цзіньпін;

пропозиція Пекіна містить заклик до припинення вогню. Київ, Вашингтон та їхні союзники цю пропозицію відкинули, адже фактично це допоможе Росії закріпитись на окупованих українських землях.

Що цьому передувало