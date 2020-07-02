У Києві закрили для відвідувачів одразу три сервісні центри МВС. У співробітників виявили коронавірус. Решта – на самоізоляції.

Закрили одразу три сервісні центри у Києві

Громадянам, які зареєструвались в онлайн-чепргу, нададуть послуги в інших столичних сервісних центрах. Про це повідомив головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у фейсбуці.

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Які сервісні центри закрили на карантин:

№8045 та №8049 на вулиці Павла Усенка;

№8046 на Столичному шосе.

Чим займаються сервісні центри МВС? Основні функції:

– видача та обмін посвідчень водія;

– реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

– видача та зберігання номерних знаків;

– оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів;

– іспити для отримання права керування транспортом.

Ситуація з коронавірусом у Києві

Станом на 2 липня в Києві зафіксували 5 242 випадки коронавірусу, з них 111 - летальні. Одужали 1642 хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 104 людей.



Загалом в Україні виявили 45 887 випадків коронавірусу, 1185 людей померли, 20 053 одужали.