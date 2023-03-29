Цей день настав: УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру – що там відбувається

У середу, 29 березня, священнослужителі УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської лаври. Заповідник розірвав договір оренди з представниками московського патріархату через неодноразові порушення його умов.

До слова, УПЦ МП закликала своїх прихильників прийти сьогодні на богослужіння. Що ж відбувається у Лаврі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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На території Лаври зібралися сотні вірян

Сьогодні о 06:30 розпочалося останнє богослужіння УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі. Раніше ченці московського патріархату закликали своїх прихильників до спільної молитви.



Парафіяни УПЦ МП прийшли на ранкову службу до Лаври / Фото "Суспільне"

Як повідомляє Obozrevatel, на вході до монастирського комплексу перебуває багато правоохоронців, які слідкують за порядком. Попри це, варто зазначити, що деякі віряни вже заявили, що не покинуть територію Лаври.



У Лавру сьогодні прийшли декілька сотень людей / Фото "Суспільне"

До слова, напередодні речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі Фактам ICTV зазначила, що конфліктних ситуацій раніше не виникало. Тому 29 березня оберігатиме порядок на території заповідника, як і раніше.

Ми не робимо жодних припущень, тому що поки конфліктних ситуацій у нас там не виникало. Завтра, як і в інші дні під час інвентаризації, ми перебуватимемо на місці й забезпечуватимемо охорону публічного порядку,

– пояснила речниця.

Станом на 9:30 на території Лаври зібралися сотні людей. Наразі все спокійно, про жодні заворушення чи конфлікти не повідомляють.

Близько 10 ранку телеграм-канал "Политика страны" повідомив, що серед присутніх було помічено відомого боксера Олександра Усика. Зазначимо, що він неодноразово підтримував УПЦ МП.

Олександр Усик прийшов до Лаври у день виселення УПЦ МП / Фото "Вести"

Священник УПЦ МП заявив кореспондентці "Радіо Свобода", що не збирається виїжджати з Лаври. Відео з такою відповіддю архимандрита Нестора з'явилося у мережі об 11:05.

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29 березня ченці УПЦ МП мають покинути остаточно Києво-Печерську лавру

Через численні порушення заповідник розірвав договір на оренду Лаври з ченцями УПЦ МП. Відтак, священнослужителі отримали 20 днів на те, щоб остаточно виселитися.

Упродовж цього періоду, як відомо, на території монастирського комплексу перебувала комісія Мінкульту. Вона звіряла, чи всі цінні предмети, що належать Києво-Печерській лаврі є на місці.

Зокрема поліція перевіряла всі автівки, які виїжджали з території Лаври. Крім того, з 30 березня почне діяти інша комісія, яка передаватиме майно монастиря державі.

Яку роль грає московський патріархат у війні Росії проти України

У Центрі протидії дезінформації розповіли, чим небезпечна УПЦ МП і яку роль вона відіграла у російській війні проти України. Перш за все, варто зазначити, що багато священнослужителів московського патріархату всі ці роки виконували підривну діяльність всередині України, головна мета якої була переконати, що Україна може бути суверенною, а є частиною Росії.

Крім того, коли відбулося прийняття Томосу і Православна церква України отримала автокефалію, УПЦ МП розпочала релігійну ворожнечу. Її представники намовляли вірян, мовляв, священники ПЦУ – "розкольники".

Зауважимо, що вже під час обшуків СБУ у приміщеннях УПЦ московського патріархату, зокрема і в Києво-Печерській лаврі, правоохоронці знайшли величезну кількість антиукраїнських пропагандистських матеріалів. У них містилися наративи про "трієдіний рускій народ" та інші нісенітниці про "братські народи" і об'єднання з Росією. Усі вони доводять причетність членів УПЦ МП до сприяння російської агресії проти України.

На додачу, священники цієї релігійної організації освячували техніку окупантів та співпрацювали з загарбницькою "адміністрацією". А деякі навіть ховали російську зброю у храмах.