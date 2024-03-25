Треба зупинити цей терор, – Зеленський відреагував на ракетну атаку
Джерело:Володимир Зеленський
Вранці 25 березня ворог атакував Київ балістичними ракетами. На цинічні удари Росії відреагував Володимир Зеленський, який закликав партнерів посилити підтримку та надати додаткові системи ППО.
Окупанти атакували Київ близько о 10:30 25 березня. Відомо, що росіяни здійснили пуски 2 балістичних ракет невстановленого типу з території тимчасово окупованого Криму.
Дивіться також У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Зеленський відреагував на ворожу атаку
Першочергово президент України подякував рятувальникам ДСНС, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки у Києві. Зеленський також підтвердив, що окупанти атакували балістичними ракетами.
Також президент зауважив, що російські ракети пошкодили звичайнісінькі міські забудови. Тому він вкотре закликав партнерів посилити допомогу й надати більше систем та засобів протиповітряної оборони.
Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор,
– наголосив Зеленський.
Які наслідки російської атаки по Києву
- Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, а також начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ранкової атаки уламки російських ракет виявили у 5 районах столиці: Печерському, Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби.
- У Печерському районі зруйновано триповерхову будівлю спортивної зали. Наразі там працюють рятувальники, адже під завалами, ймовірно, можуть бути люди.
- Станом на 13:30 відомо про 7 постраждалих, з яких двоє – госпіталізовані. Так, у 33-річної жінки закриті черепно-мозкові травми, забійні рани – вона госпіталізована до лікарні. Також в Охматдит госпіталізована 16-річна дівчина з політравмою. Ще 3 жінки мають гостру реакцію на стрес – вони отримали допомогу на місці. Варто наголосити, що дві з них – при надії.
- Відомо, що у Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено навчальний заклад – Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Також пошкоджено скління у навколишніх будівлях.
- За попередніми даними, окупанти могли атакувати Київ протикорабельними ракетами "Циркон". Зокрема, про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.