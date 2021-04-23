Кілька областей України наступного тижня можуть покинути червону зону карантину. Серед них є і Київ.

Такі прогнози дає Міністерство охорони здоров'я. Про це написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Які регіони можуть вийти з червоної зони

Львівська,

Київ,

Київська,

Запорізька,

Одеська,

Полтавська області.

Київ, за словами Ляшка, може покинути червону зону вже найближчими днями.

В Україні продовжили карантин

Уряд 21 квітня вкотре продовжив адаптивний карантин до 30 червня. Крім цього, протягом цього періоду у країні діятиме режим надзвичайної ситуації.

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