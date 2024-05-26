На Київщині чули вибух під час тривоги

У Київській області під час повітряної тривоги стався вибух. Імовірно, працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомили телеграм-канали. На момент вибухів на території всієї України оголошено повітряну тривогу через зліт Міг-31 К.

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"Вибухи в області. Працює ППО", – ідеться у повідомленні.

Крім того, у мережі повідомили, що вибухи чули і в Житомирській області.

За кілька хвилин до цього, майже одночасно із повідомленнями про роботу ППО на Київщині, вибухи стались і в передмісті Хмельниччини.

Попередньо моніторингові канали писали про рух швидкісних цілей.

Тривога вдруге за ранок

О 10:25 у всіх областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Попередня масштабна повітряна тривога в Україні тривала приблизно пів години – з 09:16 до 09:48.

За даними Повітряних сил, Росія знову підняла МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Цинізм росіян у тому, що спершу ворожий літак злетів, розвернувся від пускових, далі знову здійснив розворот на пускові та, зрештою, таки випустив ракету.

Відбої почали оголошувати о 10:46.

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