Україну атакували "Кинджалами": у Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей збили
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники 14 грудня атакували Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які запускали з літаків МіГ-31К. Одна з цих ракет прямувала також у Київську область.
У Повітряних силах розповіли, що успішно збили російський "Кинджал" в Київській області. Водночас там закликали громадян не ігнорувати повітряні тривоги, якщо їх оголосили.
До теми Відбій тривоги по МіГу: в Україні була повітряна тривога
У Повітряних силах розповіли про обстріл "Кинджалами" Україну
Повітряні сили зазначили, що о 14:09 по всій території України було оголошено тривогу через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Росії. Уже близько 14:15 було здійснено пуски ракет.
Там наголосили, що загалом противник застосовував 3 аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області у напрямку міста Київ та Старокостянтинова.
Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних Сил України знищено одну ракету Х-47М2 “Кинджал” в Київській області,
– наголосили у Повітряних силах.
Там також підкреслили, що прильоти в районі Старокостянтинова були вже о 14:20. Так, від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів в центральній Україні минуло усього 10 хвилин!
"Про наслідки влучань чи не влучань ворожих ракет в Хмельницькій області, звісно, не коментуємо", – сказали військові.
У Повітряних силах також зауважили, що кілька ворожих цілей, про які вони повідомляли раніше, імовірно, були імітовані ворожими засобами радіоелектронної боротьби. Втім військові наголосили, що й надалі повідомлятимуть про напрямок руху всіх цілей, адже неможливо одразу встановити реальний це "Кинджал" чи так звана "фальш-ціль".
Наостанок Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже небезпека реальна. Водночас там зауважили, що разом наша країна обов'язково прийде до перемоги.
В Україні кілька разів за день лунала тривога
- Близько 9 ранку у Київській та Чернігівській області пролунала повітряна тривога, яка була пов'язана з рухом швидкісної повітряної цілі. Однак тоді, ймовірно, була випущена фальш-ціль, через що тривогу швидко скасували.
- Згодом у небо кілька разів злітали російські літаки МіГ-31К. Через небезпеку тривогу оголошували по всій території України.
- Вибухи приблизно о 15:47 пролунали у Києві. За попередньою інформацією була робота ППО у столиці.
- Гучні звуки також чули у Хмельницькій області. Напрямок ракети тоді був на місто Старокостянтинів в області.
- Варто зазначити, що ракети "Кинджал" летять з гіперзвуковою швидкістю, через що реагувати на тривоги треба максимально оперативно. Скільки хвилин летять "Кинджали" до кожних з областей України – читайте у матеріалі.