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      Клич Гааги все ближче, або Чому Росія не визнає вину, що збила MH17 над Донбасом

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      Катастрофа MH17: міжнародні слідчі знайшли очевидця запуску ракети по літаку / Getty Images

      Маленька сенсація. Прокурор з Нідерландів Фред Вестербеке сказав в інтерв'ю CBS, що у нього немає сумнівів, що рейс MH-17 був збитий з установки, що належить 53-ій бригаді збройних сил Росії в Курську.

      Сомнений нет в том числе и потому, что у следствия есть свидетель, видевший запуск ракеты.

      Читайте также: Катастрофа MH17 в небе над Донбассом: у международного следствия есть свидетель запуска ракеты

      Вестербеке обвинил власти России в том, что за прошедшие пять лет они ни разу не оказывала помощи в расследовании.

      Он также сказал, что на следующий же день после трагедии власти России должны были сказать "мы совершили ошибку".

      Это слова разумного человека.

      Но власти России сделаны из другого – преступного – материала. Они будут врать, изворачиваться даже тогда, когда будут прижаты к стенке неопровержимыми доказательствами. Будут переводить ответственность на других - на Украину, не закрывшую небо над войной, которую развязал внизу, на земле, Путин. Станут, наконец, врать гражданам России, что мы ни в чем не виноваты, а суд на Западе пристрастный. Они это уже делали в истории с государственной системой допинга, устроенной в России. Мы наблюдали эти приемы.

      Но по существу прокурор Вестербеке совершенно прав. Лучшее, что мог сделать Путин – сразу признать, что "Боинг" сбит российской армией, сделано это по ошибке. Правда, тогда стала бы очевидна война России против Украины на востоке страны. И пришлось бы ее сворачивать.

      Не признались тогда – не признаются и сегодня.

      Из российского МИДа уже прилетел хамский лай Захаровой. Она назвала слова нидерландского прокурора балаганом.

      То есть, эту экспрессию нужно понимать в том смысле, что обвиняемые крайне взволнованы новостью о наличии свидетеля их преступления. Не ждали.

      К теме: Дело MH17: Россия не сможет судить своих граждан, обвиняемых в сбитии самолета

      Скільки часу потрібно, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка
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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики MH17 Публікації
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