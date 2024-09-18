Підготовка триває 10 днів: льотчик-інструктор припустив, коли може бути масований обстріл

На початку вересня Росія здійснила масований обстріл міст України. Для підготовки до нового росіянам потрібно приблизно 10 днів, тому невдовзі ворог може здійснити наступну атаку.

Ймовірно, що це станеться під час візиту Володимира Зеленського до США. Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ГУР та СБУ вже працюють над знешкодженням російських стратегічних бомбардувальників.

Дивіться також У Зеленського сказали, за яких умов зможемо контрольовано пройти опалювальний сезон

Наступний масований обстріл

За словами льотчика-інструктора, росіяни часто здійснюють масовані обстріли, коли політичне керівництво України кудись їде. Володимир Зеленський 25 вересня буде перебувати у США на Генасамблеї ООН, де він виступить. Є вискова ймовірність, що в ці дні Росія здійснить масовану атаку.

Росіяни використовують такі ситуації не лише для самого обстрілу. Наприклад, окупанти можуть намагатись зірвати інформаційний потік, тобто перекрити новини з США негативними новинами, а саме про атаку.

На підготовку їм треба 10 днів, а часу від попередньої атаки пройшло вже багато. Технічно росіяни готові,

– наголосив Світан.

Через це ГУР та СБУ намагаються завдавати ударів по російських аеродромах, де базуються стратегічні бомбардувальники. Їхня ціль – зірвати підготовку окупантів до обстрілів України.

Пошкоджувати, за словами льотчика-інструктора, можна не лише літаки, які безпілотникам важко знайти та вразити. До того ж для ударів по самому аеродрому безпілотників повинно бути більше сотні.

Ціллю можуть бути спеціальна інженерна служба, яка готує російські ракети для виконання бойових завдань, а також самі склади ракет та палива,

– пояснив Світан.

Льотчик-інструктор додав, що нещодавні атаки українських дронів, ймовірно, були здійснені для розвідки ППО ворога. Спершу варто прокласти маршрут польоту та подивитись, як відреагує протиповітряна російська оборона, а потім здійснити основну атаку.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Росія готує нові масовані атаки по українській енергосистемі. Він наголосив, що агресор не буде давати нам такої "розкоші" – просто жити спокійно.