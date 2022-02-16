Коли Росія справді відведе війська, це побачать усі, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що коли Росія відведе свої війська від українських кордонів, це побачать всі. Український лідер наголосив: нормальні люди очікують на деескалацію.

Зеленський зауважив, що наразі українська сторона реагує на ті реалії, які є. Водночас жодного відводу російських військ не фіксують.

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За словами Зеленського, якщо Росія відведе сили, це побачать усі, а не лише військові чи розвідники.

Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років,

– заявив Зеленський.

У НАТО майже не бачать ознак деескалації

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні наразі не фіксують. Жодного відведення сил досі не побачили.

Водночас, за словами Столтенберга, заяви Москви 15 лютого надають підстави для обережного оптимізму.

Що передувало

Російські ЗМІ 15 лютого оголосили про завершення частини військових навчань. Частина контингенту начебто повертається у місця постійної дислокації. Водночас у США заявили, що наразі не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!